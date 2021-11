Man geneest van migraines nadat hij overstapt op plantaardig dieet

Een man die twaalf jaar lang zwaar te lijden had onder zware migraineaanvallen, heeft daar geen last meer van sinds hij overstapte op een dieet met veel groenten. De man heeft nu al zeven jaar geen migraine meer gehad en kan zich zelfs niet meer herinneren wanneer hij voor het laatst hoofdpijn had, zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Case Reports.

De 60-jarige man, een fotograaf, probeerde zijn migraines eerder op tal van andere manieren te voorkomen. Hij gebruikte medicijnen en deed aan yoga en meditatie, maar niets hielp. Het veganistische dieet zorgde uiteindelijk voor de ommekeer. “Ik ben niet langer een gevangene in mijn eigen lichaam. Ik heb mijn leven terug”, zegt hij.

Amerikaanse artsen die de man behandelden, menen dat het de moeite waard is om te kijken of een plantaardig dieet ook uitkomst kan bieden voor anderen die te lijden hebben onder migraine, schrijft The Guardian. Andere experts waarschuwen dat het slechts om een geval gaat, en dat er geen enkele garantie bestaat dat een veganistisch dieet ook goed is voor andere patiënten.

cc-foto: Shutterbug75