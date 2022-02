‘Marc Overmars stuurde dickpics’

Marc Overmars, de zondagavond teruggetreden technisch directeur van Ajax, stuurde dickpics naar een medewerkster van de club, schrijft Het Parool. Volgens ingewijden was er sprake van ‘stalkingachtig’ gedrag. Daarmee ontstaat er meer duidelijkheid over de omstandigheden die hebben geleid tot het vertrek de voormalige linksbuiten.

Het grensoverschrijdend gedrag zou aan de oppervlakte zijn gekomen nadat algemeen directeur Edwin van der Sar op 25 januari een e-mail rondstuurde aan het Ajaxpersoneel. Daarin attendeerde hij alle werknemers op de aanwezigheid van twee ‘vertrouwenscontactpersonen’ waar ze terechtkunnen met klachten over veiligheid op de werkvloer. Die e-mail zou mede zijn ingegeven door de onthullingen enkele dagen eerder over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland.

In een verklaring die zondagavond op de site van Ajax verscheen, zegt Overmars: “Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk.” Er is geen aangifte gedaan tegen Overmars.

