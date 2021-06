Marechaussee voor de rechter wegens etnisch profileren

Dinsdag staat de Koninklijke Marechaussee voor de rechter vanwege etnisch profileren bij grenscontroles. De zaak is aangespannen namens onder meer Amnesty International, Controle Alt Delete en twee burgers, waaronder het Eindhovense oud-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga. Hij werd zelf slachtoffer van beleid van de Marechaussee. Dat meldt RTL Nieuws.

Bamenga landde in 2018 op Eindhoven Airport na een congres over vrijheid te hebben bijgewoond in Rome. Op de luchthaven werd hij uit de rij bij de paspoortcontrole gehaald, samen met nog een man en een vrouw met kinderen. Allen met een donkere huidskleur. Verder mocht iedereen doorlopen. Nadat Bamenga vroeg waarom juist zij uit de rij gehaald werden, was het antwoord van de marechaussee dat ze op zoek waren ‘naar criminelen en asielzoekers’.

De klacht die Bamenga daarop indiende, werd al gegrond verklaard. Maar omdat hij niet alleen dit incident aan de kaak wilde stellen, maar wil dat de uitvoerende macht verandert, spande hij een rechtszaak aan ‘om aan de rechter te vragen een grens te trekken en etnisch profileren te verbieden’. De Marechaussee is bij lange na niet de enige overheidsinstantie die zich schuldig maakt aan de racistische en onwettige praktijk van etnisch profileren. Eerder al erkende de politie dit te doen en ook het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst kwam voort uit een selectie op afkomst.

Bij het openingspleidooi in de rechtszaak zei Bamenga zich er niet langer bij neer te leggen dat ‘[ons] al jaren impliciet verteld [wordt]: jij hoort er niet bij’. En: ‘Het is aan ons als leden van de maatschappij om ons uit te spreken, coalities te vormen en voor onszelf op te komen. Het is aan de rechtbank om onze grondrechten te waarborgen.’

Nu pleidooi van @MpanzuBamenga. “Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn gecodificeerd in onze grondwet. De toepassing daarvan is onderdeel van onze alledaagse strijd.” #etnischprofileren — Jurjen van den Bergh (@Jurjenvdb) June 15, 2021