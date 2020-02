Margriet van der Linden betaalde Laura H. voor omstreden interview

KRO-NCRV heeft de veroordeelde Syrië-gangster Laura H. betaald voor haar optreden in ‘Mensen met M’ dat op Eerste Kerstdag werd uitgezonden. In het programma interviewde presentator Margriet van der Linden de vrouw die in 2017 door de rechter tot twee jaar cel, waarvan 13 maanden voorwaardelijk, werd veroordeeld wegens het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Op de uitzending kwam veel kritiek. De historicus Kaj Brens schreef op Joop:

Nog nooit heb ik haar afstand horen nemen van het jihadistische gedachtegoed. Nog nooit heb ik haar spijt horen betuigen. Telkens weer wordt de schuld bij iemand anders gelegd en elke keer zijn er mensen als Van der Linden die haar een platform bieden en haar neerzetten als slachtoffer. Schandalig!

Brens vroeg zich ook af of H. voor het interview betaald kreeg. VVD-Kamerlid Zohair el Yassini stelde daar vragen over aan minister Slob en kreeg vandaag antwoord:

Uit de aan mij verstrekte informatie blijkt dat Laura H. een vergoeding van €400,- heeft ontvangen voor haar deelname aan het programma ‘Mensen met M’.

Zohair el Yassini wilde ook weten of de regering dergelijke betalingen gaat verbieden. De minister zegt over de werkwijze: “De redactionele onafhankelijkheid van de omroepen is een groot goed. Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma’s te bepalen.”