Marokkaanse studenten boeken succes in #MeToo-strijd: 2 jaar cel voor professor

In Marokko is een professor aan de universiteit van Settat tot twee jaar cel veroordeeld wegens het afdwingen van seks. De man in kwestie eiste van studentes seksuele handelingen in ruil voor goede cijfers. Het is de eerste veroordeling in een reeks schandalen waarbij meer docenten zijn aangeklaagd.

Het vrouwencollectief Moroccan Outlaws voert actie tegen de praktijken van dergelijke docenten. Op sociale media lezen ze de getuigenissen van slachtoffers voor. Daarmee is nu dus succes geboekt.

De VRT meldt:

De veroordeling is opvallend, want in Marokko komen aanklachten wegens seksuele intimidatie volgens mensenrechtenactivisten maar zelden voor de rechtbank. Vaak worden de slachtoffers zelf in het verdomhoekje geplaatst of zelfs veroordeeld op basis van een wet die seks buiten het huwelijk verbiedt. De uitspraak over de professor uit Settat komt er nadat Marokkaanse universiteitsstudentes al maandenlang hun getuigenissen over seksuele intimidatie door professoren op sociale media hebben gedeeld, onder de hashtag #MetooUniv. Die beweging kwam op gang nadat verschillende docenten van de universiteit van Settat beschuldigd waren van seksueel wangedrag. Whatsappberichten waarin een docent in ruil voor seks goede punten beloofde, werden toen in de media openbaar gemaakt.

“Op onze pagina, maar ook op andere sociale media kwamen honderden getuigenissen binnen, uit Oujda, Tanger, Casablanca, Marrakech”, zegt Narjis Benazzou van het vrouwencollectief Moroccan Outlaws aan VRT NWS. “Allemaal vertellen ze hetzelfde: seksuele intimidatie, chantage, en soms ook aanranding en seksueel geweld in het schoolse of universitaire milieu.” De activisten willen er voor waken dat de veroordeling alleen wordt gebruikt om de publieke opinie gunstig te stemmen. Ze willen dat er een landelijk meldpunt komt voor dit soort seksuele misdrijven. Vrouwen die dergelijke praktijken aanklagen moeten ook beter beschermd worden. Voor dat laatste moet de wet veranderd worden. De huidige regering, die een progressievere koers vaart, zou daar mogelijk wel voor voelen. Zo wordt wellicht het wetsartikel dat buitenechtelijke seks tot een misdrijf bestempelt afgeschaft. In de praktijk wordt het wetsartikel vooral gebruikt om slachtoffers af te houden van het doen van aangifte.

In NRC zegt mensenrechtenactivist Sonia al-Tarab van de organisatie, die de hashtag #MetooUniv in het leven riep dat er nog een lange weg te gaan is.

De arrestaties zijn volgens Al-Tarab een begin, maar niet dé oplossing. „Het probleem ligt bij de mentaliteit van de Marokkanen. Die moet veranderen. Als alle jonge vrouwen hun verhaal delen, dan kunnen we het probleem niet meer negeren. Het is dan aan de overheid om met maatregelen te komen om een veilige omgeving te creëren voor de studentes”, zegt ze aan de telefoon. Zo’n 27 procent van de wetenschappelijke staf in Marokko bestaat uit vrouwen. Ook bestuursfuncties worden grotendeels bekleed door mannen.

cc-foto: UN Women