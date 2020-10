Massale ziekte en sterfte: Trump-bijeenkomsten blijken Covid-brandhaarden

De massale bijeenkomsten van Donald Trump zijn ware besmettingshaarden van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoeken van de Stanford universiteit en van CNN. Ondanks een nog altijd sterk oplopend aantal besmettingen in de Verenigde Staten, blijft Trump campagnebijeenkomsten houden in volle zalen waar de aanwezigen urenlang opeengepakt staan.

Het onderzoek van CNN richtte zich op 17 verschillende bijeenkomsten, gehouden tussen 17 augustus en 26 september. Daarbij werden de covid-gevallen per 100.000 inwoners van de regio vanaf enkele weken voorafgaand aan de bijeenkomsten gemeten, op de dag van de bijeenkomst zelf en vervolgens een maand erna. Van de 17 bijeenkomsten waren er 14 regio’s waar een explosieve stijging in het aantal besmettingen plaatsvond na de komst van Trump. In 8 daarvan was het aantal besmettingen juist teruggelopen voordat Trump er een bijeenkomst hield. Ook bleek dat in 10 regio’s de verspreiding van het coronavirus in tempo toenam ten opzichte van de rest van de staat, nadat Trump er zijn bijeenkomst hield.

Stanford monitorde 18 verschillende bijeenkomsten. Dat onderzoek leidde zelfs tot nog schrikwekkender conclusies: de onderzochte bijeenkomsten leidden tot 30.000 besmettingen en uiteindelijk 700 sterfgevallen. De onderzoekers schrijven in hun conclusie:

Onze analyse onderschrijft de waarschuwingen en aanbevelingen van volksgezondheidsfunctionarissen met betrekking tot het risico van COVID-19-overdracht tijdens grote groepsbijeenkomsten, met name wanneer de mate van naleving van richtlijnen met betrekking tot het gebruik van mondkapjes en afstand houden beperkt is. De gemeenschappen waarin Trump-bijeenkomsten plaatsvonden, betaalden een hoge prijs als het gaat om ziekte en dood.

Hoewel in de Verenigde Staten het aantal nieuwe besmettingen nog altijd fors oploopt en Trump onlangs zelf nog op de intensive care werd opgenomen vanwege Covid-19, blijft de president zijn toehoorders verzekeren dat het virus niet ernstig is. Afgelopen week verklaarde het Witte Huis zelfs dat de strijd tegen de pandemie voorbij was. Sinds het begin van de uitbraak zijn er ruim 9 miljoen Amerikanen besmet geraakt het virus, 230.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen ervan. Na een voorzichtige daling in september is de afgelopen het aantal besmettingen weer hard opgelopen. Vrijdag werden 98.859 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record.

cc-foto: Gage Skidmore