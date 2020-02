Kort voor de uitzending van DWDD werd bekend dat componist en pianist Reinbert de Leeuw op 81-jarige leeftijd is overleden. Presentator Matthijs van Nieuwkerk en tafelheer Marc-Marie Huijbregts staan aan het begin even stil bij deze markante figuur die onder meer het Nederlandse publiek liet kennismaken met de pianowerken van de muzikale vernieuwer Erik Satie. De Leeuw was vaak te gast in DWDD.

Van Nieuwkerk herdenkt de muzikale meester op gepaste wijze met een fragment van een legendarische uitvoering in het programma door De Leeuw van John Cage’s compositie 4’33” die bestaat uit vierenhalve minuut stilte.