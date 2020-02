Mbo’ers met migratieachtergrond gediscrimineerd bij sollicitaties

Mbo’ers met een migratieachtergrond vinden na het behalen van een opleiding minder snel een baan dan mbo’ers met een Nederlandse achtergrond. Dat schrijft het NRC naar aanleiding van een onderzoek van SEO. De kans op het vinden van een baan is met een migratieachtergrond gemiddeld 20 procent kleiner. Dit kan afhankelijk van herkomst, niveau en gekozen opleiding zelfs oplopen tot meer dan 30 procent.

Vooral bij vrouwen van Antilliaanse afkomst met een mbo-opleiding is de kansenongelijkheid het grootst. Van die vrouwen heeft 58 procent na een jaar een baan gevonden, tegenover 85 procent onder vrouwelijke mbo’ers zonder migratieachtergrond. Bij mannen met een Marokkaanse achtergrond is de achterstand na een jaar het grootst onder afgestudeerden met 63 procent. Bij mannelijke mbo’ers met een Nederlandse afkomst wordt 87,5 procent binnen een jaar ergens aangenomen.

Zorgwekkend. Werkgevers moeten jongeren een kans geven, ongeacht afkomst. Juist in deze arbeidsmarkt. Mbo’ers met niet-westerse migratieachtergrond komen nog steeds moeilijker aan een baan https://t.co/73m5mT6wYq via @parool — Rutger Groot Wassink (@RutgerGW) February 10, 2020

De verschillen in studierichting is volgens SEO een verklaring voor een deel van de achterstand. Maar ook de sociaal-economische status van ouders, de thuissituatie en werkervaring spelen een rol. Daarnaast zijn gebrekkige taal- en sollicitatievaardigheden en arbeidsmarktdiscriminatie oorzaken van de achterstand. SEO vermoedt dat discriminatie vaker voorkomt in tijden van economische crisis, omdat werkgevers dan vaak kunnen kiezen uit een groter aantal sollicitanten.

SEO onderzocht de verschillen tussen mbo’ers met en zonder migratieachtergrond, aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek tussen 2006 tot en met 2018. In die periode steeg het aandeel mbo’ers met een migratieachtergrond van 15 naar 20 procent. Mbo’ers vormen de grootste groep nieuwe werkenden.

Uit het jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs uit 2019 bleek al dat mbo’ers met een migratieachtergrond lagere baankansen hebben. Twee jaar geleden kwam in een ander onderzoek naar voren dat veel mbo’ers met een migratieachtergrond maar moeilijk aan een stageplek komen.

cc-foto: elinerijpers