Medicijn verlaagt overlijdensrisico bij Covid-19

Toediening van het medicijn dexamethason aan coronapatiënten die aan de beademing liggen, vergroot hun overlevingskansen aanzienlijk. Dat blijkt uit Brits onderzoek waarbij 2.000 patiënten het middel kregen, meldt de BBC.

Bij patiënten bij wie de beademing is overgenomen door een machine, daalde het overlijdensrisico van 40 naar 28 procent. Ook mensen die zuurstof toegediend kregen, liepen een lager risico om dood te gaan: 20 procent in plaats van 25 procent.

“Dit is een grote doorbraak”, verklaart hoofdonderzoeker Peter Horby tegenover de BBC. “Dit is tot nu toe het enige medicijn dat heeft laten zien dat het de overlijdenskans kan verlagen.” De onderzoekers wijzen erop dat het middel goedkoop is: nog geen 6 euro per patiënt. Daarmee zou het ook makkelijk kunnen worden ingezet in arme landen.

Dexamethason wordt al langer gebruikt als ontstekingsremmer bij andere ziektes en aandoeningen. Het lijkt erop dat het middel helpt tegen de heftige immuunreactie, de zogeheten cytokinestorm, die sommige coronapatiënten treft. Volgens de onderzoekers werkt dexamethason dan ook niet bij patiënten die milde symptomen hebben.

