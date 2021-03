Medicijnagentschap ziet geen link tussen AstraZeneca en trombose

Het Europees Medicijngemeenschap (EMA) heeft vooralsnog geen verband gevonden tussen het AstraZeneca-vaccin en bijwerkingen als bloedstollingen. Redenen waarom in diverse landen de campagne met het Brits-Zweedse vaccin is gestaakt. Dat meldt Nu.nl. Het onderzoek van EMA is nog niet volledig afgerond.

In Nederland is na een korte onderbreking de vaccinatie met AstraZeneca weer hervat. In hoeverre dat zo blijft, hangt af van het definitieve oordeel van het EMA. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft laten weten in haar eigen besluitvorming het advies van het EMA te volgen.

In Duitsland is na ruim 30 meldingen over trombose na vaccinatie met AstraZeneca besloten het vaccin niet meer toe te dienen aan mensen boven de 60 jaar oud. Dinsdagavond al liet het ministerie van Volksgezondheid weten die lijn niet te zullen volgen. De Duitse overheid liet na hun besluit weten dat er geen verband is aangetroffen tussen het vaccin en de stollingen, maar uit voorzorg te handelen.