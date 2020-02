Meer dan 30 burgerdoden na luchtaanvallen in Jemen door Saoedi-Arabië

De door Iran gesteunde Houthi’s in Jemen beschuldigen Saoedi-Arabië van het uitvoeren van luchtaanvallen, waarbij zaterdag ten minste 30 burgerdoden vielen, schrijft persbureau Reuters. Het kantoor van de Verenigde Naties in Jemen meldt dat voorlopige veldrapporten aangeven dat “maar liefst 31 burgers werden gedood en 12 anderen gewond raakten in Al-Hayjah gebied” in de provincie Al-Jawf.

De Houthi-rebellen voeren al jaren een felle strijd met de door Saudi-Arabië geleide coalitie, die de Jemenitische regering steunt. Het ministerie van volksgezondheid verklaart dat er ook vrouwen en kinderen zijn omgekomen in een uitzending van Al-Masirah TV, dat wordt beheerd door Houthi’s. Vrijdag zouden de Houthi-rebellen een Saoedische straaljager hebben neergehaald en de aanvallen van zaterdag zouden daar een vergelding op zijn.

Following overthrow of a Saudi-led coalition fighter jet in Yemen’s al-Jawf province, 31 civilians were killed in #Saudi air strikes and 12 were injured. #SaudiArabian #Yemen #Yemeni pic.twitter.com/Kuz8zvUGkv — Yemen Can’t Wait 🇾🇪 (@YemenCannotWait) February 16, 2020

Hulporganisatie Save the Children veroordeelt de aanvallen en eist een onafhankelijk onderzoek. De organisatie wijst ook met de vinger naar westerse landen, die door middel van het verkopen van wapens aan Saudi-Arabië, bijdraagt aan de voortdurende oorlog in Jemen. Sinds 2015 zijn er in in het land meer dan 100.000 mensen omgekomen.

Correctie. Titel moet zijn “Waalse wapens gebruikt in oorlog in Jemen”…https://t.co/2kSnb2SCm6 — Bart (@Bart03700632) February 9, 2020

Miljoenen inwoners kampen met extreme hongersnood en uitbraken van ziekten. Journalisten worden actief geweerd uit Jemen. Daardoor blijft de grote humanitaire crisis daar vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld, schreef de Correspondent. Zo bericht de Correspondent dat Saoedi-Arabië – een van de invloedrijkste partijen in Jemen – miljoenen betaalde aan Amerikaanse en Britse pr-bureaus om de beeldvorming rondom diens deelname aan de oorlog in Jemen positief te beïnvloeden. Onderdeel daarvan was het invliegen van westerse journalisten, die het met verslagen van het door Saoedi’s gesteunde Jemenitische leger moesten doen.

Het kostte oorlogscorrespondent Lennart Hofman en zijn fotograaf 1,5 jaar om Saoedi Arabië binnen te komen. In die tijd gaf hij ruim 14.000 euro uit aan reis- en overnachtingskosten, fixers, visa en steekpenningen. Midden-Oostencorrespondent voor de Volkskrant Ana van Es , reisde ook af naar Jemen, Om niet op te vallen droeg zij een abaya en een niqaab en was ze ‘getrouwd’ met haar chauffeur.

cc-foto: Flickr / USAID U.S.