Megavervuiler Tata Steel betaalt 0 euro vennootschapsbelasting

Tata Steel IJmuiden, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Nederland, betaalt al jaren geen vennootschapsbelasting. Hoewel Tata Steel IJmuiden de afgelopen acht jaar 1,7 miljard euro winst boekte, droeg het bedrijf daarvan geen cent af, blijkt uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad.

Normaal gesproken zou Tata Steel zo’n 390 miljoen euro over de winst hebben moeten betalen. Maar dankzij een fiscale truc, waarbij het bedrijf de rente die het betaalt over leningen voor een Engelse overname mag aftrekken van de winst, blijft er onderaan de streep welgeteld nul euro voor de overheid over.

Ondertussen mag de overheid vanwege de coronacrisis wel opdraaien voor de inkomenssteun aan de werknemers van Tata Steel in IJmuiden. Daarbovenop staat de overheid garant voor een lening van 150 miljoen euro. Pikant: het bedrijf in IJmuiden leent hetzelfde bedrag weer uit aan het eigen Indiase moederbedrijf.

Het Indiase Tata trekt het voormalige Koninklijke Hoogovens sowieso leeg. Zo betaalt de IJmuidense vestiging veel te veel voor de inkoop van steenkool en ijzererts bij een ander Tata-onderdeel, en is het bedrijf jaarlijks ook nog eens 10 tot 15 miljoen kwijt voor het gebruik van de merknaam Tata.

Tata Steel is verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot. Dat percentage kan in werkelijkheid overigens nog een stuk hoger liggen. Vorig jaar bleek dat het bedrijf veel meer uitstoot dan het officieel rapporteert.

Bizar dit: Tata Steel (7% van de CO2-uitstoot van NL) ontwijkt op grote schaal belasting, terwijl ze staatssteun krijgen én lobbyen tegen CO2-belasting, want ‘ze staan op omvallen.’ Lees hoe NL opdraait voor de winst v/d meest vervuilende multinational: https://t.co/uZ6NcWf7Pb — Jesse Klaver (@jesseklaver) September 26, 2020

cc-foto: Alf van Beem