Merci! Frankrijk schenkt paspoort aan arbeidsmigranten die strijden tegen corona

Frankrijk betuigt dankbaarheid aan duizenden arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de frontlinies tegen het coronavirus door hen het burgerschap van de republiek toe te kennen. De medewerkers die zich willen laten naturaliseren kunnen daartoe gebruik van een speciale versnelde procedure. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inwoners die zich inzetten voor de bestrijding van de pandemie opgeroepen daar gebruik van te maken. Zevenhonderd migranten hebben het paspoort al zo goed als in handen, 2200 anderen hebben zich opgegeven. Normaal gesproken moet een migrant eerst vijf jaar in Frankrijk wonen met betaald werk en ondertussen integreren om zich te kunnen aanmelden. Die norm is teruggebracht tot twee jaar.

Zorgmedewerkers in de frontlinies lopen de meeste risico’s tijdens de pandemie en velen moeten dat met hun leven bekopen. “Zorgmedewerkers, schoonmakers, kinderopvangmedewerkers en caissières: ze hebben allemaal hun betrokkenheid met het land getoond en het is nu aan de republiek om hen de hand te reiken,” verklaarde het ministerie voor Burgerschap. De actie kan overigens ook op kritiek rekenen uit kringen van migranten zonder verblijfsvergunning die een zelfde inzet hebben getoond maar niet in aanmerking komen voor de regeling.