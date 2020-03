Merkel: Driekwart Duitse bevolking kans op coronabesmetting

Tweederde van de Duitse bevolking loopt risico besmet te worden met het coronavirus. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel maandag gezegd. Het was Merkels eerste persconferentie over de uitbraak van COVID-19. In Duitsland zijn al zo’n twaalfduizend mensen besmet met het virus.

“Aangezien het een virus is waarvoor geen immuniteit en geen vaccin bestaat, moeten we inzien dat veel mensen geïnfecteerd zullen raken, de consensus onder experts is dat het om 60 tot 70 procent van de bevolking zal gaan,” aldus Merkel.

De bondskanselier benadrukte ook dat haar regering het advies van medische experts opvolgt en dringt er bij inwoners van Duitsland op aan hetzelfde te doen. Dat advies van medici opvolgen betekent voor de Duitse overheid, aldus Merkel, ook dat er niet blindgestaard wordt op de overheidsuitgaven, maar dat daar flexibel mee omgesprongen wordt. Zo moet onder andere met overheidssteun voorkomen worden dat kleine bedrijven ten onder gaan als gevolg van inkomstenverlies. ‘Dit is een uitzonderlijke situatie,’ zei Merkel. ‘En we zullen ons niet elke dag gaan afvragen wat dit betekent voor onze begroting.’

Op veel plaatsen in Duitsland, waaronder in grote steden als Berlijn en München zijn grote bijeenkomsten en sportevenementen afgelast, of worden zonder publiek gehouden. ‘Hoe we hierop anticiperen is van levensbelang,’ aldus Merkel. Ze benadrukte dat, om de Duitse gezondheidszorg te laten functioneren, het van het grootste belang is om te doen wat mogelijk is om besmetting te voorkomen, zoals bijvoorbeeld niet naar buiten gaan wanneer dat niet nodig is.