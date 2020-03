Merkel, Macron kondigen ingrijpende maatregelen af

Geen video? Klik hier.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft op een persconferentie ‘drastische maatregelen’ aangekondigd om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Ze somde op welke winkels en markten er niet gesloten zullen worden. Wel gaan horeca- en amusementsgelegenheden op slot, alle winkels die ‘niet-essentiële’ producten verkopen en worden er geen toeristische reizen meer toegestaan, binnen- of buitenlands. Overnachtingen in hotels zijn alleen nog maar toegestaan als ze werk gerelateerd zijn.

Merkel benadrukt dat het om maatregelen gaat die nog nooit vertoond zijn “maar ze zijn noodzakelijk om het aantal zieken terug te dringen en onze gezondheidszorg niet te overbelasten”. Ze zei dat ze economische processen zoveel mogelijk in stand wil blijven houden. Merkel stelde dat ze hoopt dat de maatregelen de beperkingen die sommige buurlanden aan de grenzen hebben ingevoerd overbodig maken.

De 16 deelstaten die samen de Bondsrepubliek Duitsland vormen beslissen zelf wanneer deze maatregelen in werking treden. Wel zal er getracht worden een coherent beleid te vormen. Tot nu toe beslisten alle staten voor zich welke maatregelen ze namen tegen het gevreesde virus.

In Groot-Brittannië, dat volgens deskundigen drie weken verwijderd is van de situatie in Italië, heeft premier Boris Johnson de bevolking opgeroepen in zelf-quarantaine te gaan zo gauw ze verschijnselen vertonen die lijken op die van het coronavirus. Hij riep ook op sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, evenals niet noodzakelijke reizen. Volgens Johnson zal het virus alleen maar op de korte termijn voor economische schade zorgen, schrijft Politico.

De Franse regering zag met schrik dat zondag met het mooie voorjaarsweer de parken en markten volstroomden met publiek, ondanks de waarschuwingen. Experts zien met lede ogen aan dat de besmetting zich snel uitbreidt met een verdubbeling van het aantal gevallen binnen drie dagen. De Franse regering liet tot verbazing van critici de eerste ronde van de lokale verkiezingen zondag doorgaan. De tweede ronde staat voor komende zondag gepland.

Maandagavond heeft president Macron in een toespraak drastische maatregelen afgekondigd. Alle niet-noodzakelijke verplaatsingen worden verboden voor de komende 15 dagen. Met boetes voor degenen die zich er niet aan houden. Het leger wordt ingezet om zieken naar hospitalen te vervoeren. De verkiezingen van zondag worden uitgesteld. En geen enkel bedrijf mag failliet gaan als gevolg van de crisis.