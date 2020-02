Milieurampen leiden tot meer kindbruidjes: “Eén mond minder te voeden”

Elk jaar worden zo’n 12 miljoen minderjarige meisjes uitgehuwelijkt. Volgens Girls Not Brides, een internationale non-profitorganisatie, trouwt een op de vijf meisjes vóór hun achttiende levensjaar. Uit onderzoek blijkt dat milieurampen leiden tot meer kindhuwelijken, meldt Al Jazeera.

Kindhuwelijken komen het vaakst voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, waar bijna 4 op de 10 meisjes trouwt op minderjarige leeftijd. Het continent wordt op de voet gevolgd door Zuid-Azië, Twee continenten die het zwaarst lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

Het is echter een praktijk die alle culturen en religies overstijgt, omdat het overal ter wereld voorkomt. Ook in Nederland komen kindhuwelijken voor, bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse, Surinaams- Hindoestaanse, Molukse, Iraakse, Iraanse, Somalische, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese en Roma- gemeenschappen.

Verschrikkelijk: Het is tijd dat het Iraanse regime stopt met het legaliseren van huwelijk voor kinderen in #Iran.

Het kindhuwelijk vernietigt levens, samenlevingen en ruïneert de fundamenten waarop gezinnen zijn gebouwd. #IranProtests pic.twitter.com/YrJJWBuJYP — Bijan (@Bijan63) December 28, 2019

In Nederland worden gevallen van huwelijksdwang niet geregistreerd, het is daarom lastig een schatting te maken van het probleem. Kindhuwelijken leiden meestal tot het vroegtijdig verlaten van school, een risicotoename op huiselijk geweld, een toenemend risico op complicaties bij een bevalling en een vergrootte kans dat hun kinderen vroegtijdig sterven.

Na actievoering van onder meer Femmes For Freedom met de campagne ‘Red de Vagina‘, besloot het kabinet in de wet te verankeren dat kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, in Nederland niet meer erkend worden. Nu worden zulke huwelijken nog ingeschreven in de burgerlijke stand, wanneer allebei de partners meerderjarig zijn, maar daar gaat het kabinet nu verandering in brengen.

Als je ouders je op jonge leeftijd uithuwelijken, eindigt abrupt je jeugd. Kinderen moeten kind kunnen zijn, een huwelijk hoort daar niet bij. Dit mocht al niet in NL en nu erkennen we ook geen kindhuwelijken meer die in het buitenland zijn gesloten.👇https://t.co/gani3IXRIG — Sander Dekker (@SanderDekker) February 19, 2020

Vorig jaar maart raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe en richtte een enorme ravage aan, met duizenden slachtoffers tot gevolg. Overstromingen hebben complete dorpen weggevaagd. Zo’n 94.000 mensen raakten hun woning kwijt en werden opgevangen in tentenkampen van UNHCR, Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties. Nadat de verwoestende cycloon over Zuid-Malawi was getrokken, kwamen er via een hotline al snel tientallen meldingen binnen over jonge meisjes die werden uitgehuwelijkt in deze tentenkampen.

Majuma Julio verklaart aan journalisten van Al Jazeera dat de mislukte oogsten van haar oom hem dwongen haar uit te huwelijken op haar vijftiende. “Het was vanwege de zon. Er was te veel zon en te weinig regen.” “Vroeger regende het twee maanden, maar tegenwoordig valt er steeds minder neerslag.”

“Redenen voor het uithuwelijken van een minderjarige dochter na een klimaatramp, kunnen bijvoorbeeld zijn dat er één mond minder is om te voeden, of dat ouders denken dat het meisjes beschermt tegen het verhoogde risico op seksuele uitbuiting”, zegt Rachel Yates van Girls Not Brides tegen Al Jazeera. Studies tonen aan dat de toegenomen droogte de kans vergroot dat vrouwen en meisjes gedwongen tot seks in ruil voor voedsel of geld. Daarbij lopen zij een groter risico om slachtoffer van verkrachting te worden.

Een vroeg huwelijk is niet het enige schadelijke effect van klimaatverandering op meisjes uit armere landen. Vorige maand bleek uit een studie van de Internationale Unie voor de bescherming van de natuur, dat aantasting van het milieu kan leiden tot een toename van seksueel geweld, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Het onderzoek analyseerde de impact van klimaatverandering in Azië en Afrika en constateerde dat dit de machtspositie van vrouwen heeft verzwakt, waardoor hun zelfstandigheid en controle op het gebied van financiën en werk is vermindert. Vrouwen en kinderen hebben zelfs 14 keer meer kans te overlijden bij natuurrampen dan mannen, omdat ze vaker ondervoed zijn, zorg dragen voor de kinderen en vaak niet hebben leren zwemmen.

“Ouders houden allemaal evenveel van hun kinderen, maar wanneer ze te weinig middelen hebben, proberen ze de best mogelijke keuzes te maken om het welzijn in hun huishouden te verbeteren,” zegt Belinda Archibong, universitair docent economie aan Barnard, die het fenomeen bestudeert. De realiteit is dat mannen meer geld verdienen – ouders weten dat het investeren in zonen, hen veel meer oplevert. Ondanks deze sombere voorspellingen blijft Archibong optimistisch. “Met een herverdeling van inkomens hoeven arme ouders niet het gevoel te hebben dat ze moeten kiezen tussen hun zoon of dochter.” Zij pleit daarom voor ‘genderbewuste’ belastingstelsels, die bedrijven stimuleren om mannen en vrouwen gelijkwaardig te betalen.

Archibong bestudeerde de meningitisepidemie van Niger uit 1986, en ontdekte dat veel ouders tijdens de uitbraak hun dochters vroegtijdig lieten trouwen, om met de opbrengst van de bruidsschat, medische kosten te dragen. Veel meisjes stopten tijdens de epidemie vroegtijdig met hun opleiding. Volgens Archibong is dat het bewijs dat genderkloven alleen maar zullen vergroten door uitbraken van ziekten en extreme weersomstandigheden.

Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering waarschuwt dat als de CO2-uitstoot tegen 2030 niet met de helft is verminderd, natuurrampen door droogte en overstromingen in frequentie en ernst zullen toenemen.

cc-foto: Flickr/ Ministerie van BuZa Maurice ASCANI