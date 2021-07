Miljard zeedieren levend gekookt door hittegolf Canada

Door de extreme hittegolf in Canada zijn naar schatting meer dan een miljard zeedieren levend gekookt. Dat heeft een mariene bioloog van de universiteit van British Columbia berekend. Het gaat hoofdzakelijk om mosselen, die bijdragen aan de natuurlijke zuivering van het zeewater.

Bioloog Chris Harley kwam tot de schokkende ontdekking toen hij eind juni een wandeling over het strand bij Vancouver maakte en de geur van dood en rotting hem tegemoetkwam. Hij zag dat de rotsen in zee bezaaid waren met tienduizend dode mosselen, maar ook grote hoeveelheden zeesterren, zeeslakken en kreeftjes. Met een team studenten ging hij op onderzoek uit langs meerdere kustlijnen en kwam overal tot dezelfde ontdekking.

De mossel is een weekdier dat in de getijdenzone leeft, vaak op rotskusten, en zich niet of nauwelijks kan verplaatsen. Het is dus volledig afhankelijk van de elementen. Bij eb komen de dieren boven water te liggen, waar ze gedurende enkele uren temperaturen tot hoog in de 30 graden kunnen verdragen. In Canada liepen die temperaturen echter vele malen hoger op, tot bijna 50 graden in sommige kuststreken, waardoor de dieren kansloos waren. Harley vergelijkt mossels op het strand met peuters die op een hete dag in een auto worden achtergelaten: ‘Ze zitten daar vast tot de ouders terugkomen, of in dit geval de vloed. Tot die tijd is er niets dat ze kunnen doen. En tijdens de hittegolf werd het zo heet, dat ze volkomen kansloos waren.’

Mosselen zijn van groot ecologisch nut, omdat ze bijdragen aan de zuivering van het zeewater. Zelfs een kleine mossel is al in staat om dagelijks zo’n 25 liter water tussen zijn schalen te filteren. De mossel doet dat om plankton binnen te krijgen, maar ook de bijvangst van bacteriën, microplastics en pesticiden blijven in de mossel en stromen niet terug het zeewater in. In theorie kan de mosselpopulatie binnen een jaar of twee herstellen, maar dat is alleen onder voor het dier gunstige voorwaarden. Harley wijst erop dat de extreme hittegolf van afgelopen maand het gevolg is van klimaatverandering, die er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgt dat de hittegolven blijven terugkeren.

cc-foto: Stephen Bentsen