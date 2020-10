Miljoen liter giftig afval lekt bij Doetinchem de grond in, handhaving keek weg

Op een bedrijventerrein in Doetinchem staat meer dan een miljoen liter giftig afval te rotten. Het gaat om vaten met oud blusschuim vol met de giftige en lastig afbreekbare stoffen PFAS. Er mochten volgens de vergunning 10 vaten staan, er staan er ongeveer 1.300. De omgevingsdienst greep niet in en het gif lekt nu uit vaten de bodem in. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor en Follow The Money (FTM).

Het bedrijventerrein is eigendom van Reinoud Arts. Zowel het pand als het terrein werden vanaf 2012 gehuurd door Rutgers Milieu. Dat bedrijf beloofde brandblusschuim te verwerken tot kunstmest. Maar nadat de enige afnemer afhaakte viel de productie begin 2019 stil. In mei van dit jaar ging het bedrijf uiteindelijk failliet. De Monitor schrijft:

De eigenaar van de vaten is inmiddels failliet en de gemeente en omgevingsdienst willen niets weten van verantwoordelijkheid. De terreineigenaar die al jaren aan de bel trok over de giftige rommel op zijn terrein, dreigt nu te moeten betalen voor het opruimen ervan.

In juli van dit jaar besteedde ook de Gelderlander al aandacht aan dit probleem. Terreineigenaar Reinoud Arts deed ook toen een klemmend beroep op de gemeente Doetinchem om de lekkende vaten weg te halen. Het was verre van de eerste keer dat Arts zich tot de gemeente wendde. Al in 2015 maakte hij melding van de opslag bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) die onder de gemeenten valt, vanwege giftige stoffen in het blusschuim. Het bedrijventerrein grenst aan bosgebied. In april 2018, na jaren van uitblijvende handhaving, pakte Arts zelf 17 vaten op en deponeerde ze op de stoep van Rutgers Milieu, verderop op bedrijventerrein. Dat leverde hem een reprimande op van de ODA omdat hij de vaten niet had mogen verplaatsen.

Volgens De Monitor en FTM is het schandaal in Doetinchem een voorbeeld van een veel groter probleem, namelijk dat er geen onafhankelijk milieutoezicht bestaat in Nederland. Wanneer bedrijven zeggen een oplossing te kunnen bieden voor een maatschappelijk probleem, zoals de verwerking van giftig afval, zijn gemeenten vaak happig er hun handen vanaf te trekken. Het Openbaar Ministerie wil daarom dat handhaving en toezicht worden losgekoppeld van het bevoegd gezag, om zo milieucriminaliteit stevig aan te kunnen pakken.

De uitzending van De Monitor over het milieuschandaal in Doetinchem is maandagavond te zien bij de KRO-NCRV, om 22.15 uur op NPO2.

Beeld: Luchtfoto Google Earth