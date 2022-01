Miljoenen verknoeid aan citymarketing

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Iedere stad die zichzelf een beetje serieus neemt heeft wel een pakkende slogan. Misschien ken je ze wel: ‘ZIN IN ZEVENAAR’ , ‘DOE HET IN DOETINCHEM’, ‘IN DONGEN DOEN WE DINGEN SAMEN’ of de klassieker ‘PUUR RUCPHEN’. Sommigen zijn zo onzinnig dat ze bij de eerste aanblik al misschieten: ‘DROMEN DOEN HEUSDEN’ of ‘KROEZENHOEK JE ZULT ER MAAR WONEN’ zo erg zal het daar toch niet zijn?

Nu vinden wij het geen enkel probleem, als er niet vele miljoenen gemeenschapsgeld aan verknoeid zou worden. Citymarketing wordt het genoemd. Menig gemeente huurt er een peperduur pr-bureau voor in. Wij gingen eens kijken hoe een nieuwe gemeente dat doet en kwamen terecht in het Brabantse Meierijstad. Om de nieuwe fusiegemeente tussen Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel internationaal op de kaart te zetten wordt er jaarlijks honderdduizend euro uitgegeven.

De slogan ‘MADE IN MEIERIJSTAD’ werd in het leven geroepen. Vloggers zijn ingehuurd om hippe filmpjes te maken en er is een chique glossy met de favoriete recepten van de wethouders in grote oplage gedrukt. Uiteraard veel posters, vlaggen en advertenties want je moet ook gezien worden.

Het doel van deze campagne is velen onbekend. Want er is geen plek voor nieuwe bedrijven en er is een tekort aan bouwgrond voor woningen. Ze hadden zich het geld kunnen besparen door de gratis slogan van oppositieleider Laurens van Voorst over te nemen; ‘MEIERIJSTAD BRABANTSER DAN DIT WORDT HET NIET’.

Foto: Gemeente Meierijstad