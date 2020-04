Minder mensen sterven aan gevolgen coronavirus

Het aantal mensen dat in de week van 13 tot 19 april is overleden aan besmetting met het corona-virus is volgens een schatting van het CBS met bijna 13 procent afgenomen ten opzichte van een week eerder. Het statistiekbureau schat het jongste getal overledenen op ongeveer 4300. De week daarvoor, van 6-12 april, waren dat er nog 4937.

Het betekent wel dat de sterfte nog steeds veertig procent boven het gemiddelde niveau van de eerste tien weken van dit jaar ligt. Het CBS meldt:

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3 133 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5 068 in week 14. Normaal zou in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte te zien zijn vanwege het einde van de winter. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2 850 mensen per week in de periode rond week 16.

De eerste patiënt met het corona-virus werd op 27 februari aangetroffen, op 6 maart overleed het eerste slachtoffer. Anders dan het RIVM, dat alleen overlijdensgevallen telt waarbij het virus is vastgesteld, kijkt het CBS naar het totaal aantal sterftes en de afwijkingen daarin. Dat geeft een completer beeld van de gevolgen.

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen. Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, is de sterfte bij alle leeftijden in week 16 lager dan de sterfte in week 15. Naar schatting overleden 2 650 mensen van 80 jaar en ouder in week 16. Dit is ongeveer 45 procent meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Daarnaast overleden ongeveer 1 250 mensen van 65 tot 80 jaar (ongeveer 35 procent meer). De sterfte bij de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar ligt in week 16 nog net boven het gemiddelde in de eerste tien weken van 2020.

cc-foto: Alex Hoekerd