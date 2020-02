Minieme meerderheid Tweede Kamer stemt in met omstreden CETA-verdrag

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie van de minderheidsregering hebben ingestemd met het handelsakkoord tussen de EU en Canada CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). De coalitie kreeg steun van een uit de VVD gezet Kamerlid, de beruchte huisjesmelker Wybren van Haga, en haalde daarmee een minieme meerderheid.

Hoofdelijke stemming #CETA-verdrag ✅ VOOR: VVD, CDA, D66, CU, VHaga (72) ❌ TEGEN: SGP, PVV, FvD, SP, DENK, GL, PvdA, PvdD, 50+, VKA (69) Aangenomen — Tom de Nooijer (@tdenooijer) February 18, 2020

In de media werd de afgelopen weken gesuggereerd dat de ChristenUnie zich tegen ondertekening van het verdrag zou verzetten. Kamerlid Joël Voordewind wekte tot het laatst de suggestie dat hij mogelijk tegen zou stemmen maar ging uiteindelijk toch akkoord. De partij heeft aan verantwoordelijk minister Sigrid Kaag gevraagd in Brussel aan te dringen op extra controles. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat in Nederland verboden bestrijdingsmiddelen en groeihormonen alsnog het land binnenkomen.

CETA is hiermee nog niet rond, schrijft NRC:

De volgende horde voor CETA, goedkeuring door de Eerste Kamer, zal waarschijnlijk lastiger te nemen zijn. In de senaat heeft de coalitie geen meerderheid. De regeringspartijen moeten dus op zoek naar steun bij de oppositie. Daar zeggen de meeste partijen echter resoluut nee tegen het handelsverdrag. Het kabinet hoopte nog op steun van partijen als 50Plus en SGP, maar die stemden dinsdag in de Tweede Kamer tegen. In totaal heeft de regering zes oppositiestemmen nodig om CETA door de senaat te krijgen.

Dertien van de 27 Europese lidstaten hebben het verdrag goedgekeurd. Het verdrag is voorlopig al in werking getreden. Alleen de veelbekritiseerde geschillencommissie die onderdeel vormt van CET is nog niet in functie. Afwijzing van het verdrag door Nederland zou ook niet direct het einde van CETA betekenen, schrijft de krant.

cc-foto: Jakob Huber/Campact