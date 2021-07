Minimumloon, zwerfplastic, drankstuntprijzen: dit verandert er per 1 juli

Vanaf vandaag, donderdag 1 juli, treedt er een lange lijst aan wetswijzigingen in werking. Oftewel, zonder dat je het wellicht meteen doorhebt, verandert er juridisch een hoop. Zo opent het AD de dag met de aankondiging dat vanaf nu als volwassene alcohol doorgeven aan een minderjarige, bijvoorbeeld op het terras een biertje bestellen voor je kind van nog geen 18, beboet wordt met 100 euro. Dat is het gevolg van een verandering in de Alcoholwet. Maar er verandert meer. We zetten een en ander op een rijtje:

Partnerverlof

Om te beginnen wordt het recht op verlof voor partners van vrouwen die een kind hebben gekregen uitgebreid. Sinds 1 januari 2019 was dat verlof al magertjes uitgebreid van twee dagen naar een week. Maar met ingang van 1 juli 2021 komen daar maar liefst vijf weken bij. Die hoeven niet in één keer te worden opgenomen, maar het mag wel. Verspreiden kan ook, maar dan wel binnen het eerste halfjaar van het kind. Het UWV betaalt in die periode een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Telemarketing

Ook zo’n hekel aan opdringerige telefoontjes van verkopers? Het wordt makkelijker om daar vanaf te komen. Ten eerste moeten bedrijven voortaan toestemming vragen voor ze überhaupt gaan bellen, en ten tweede moeten ze daarbij hun nummerherkenning aan laten staan. Handig voor het geval je per ongeluk toch gebeld wordt, je kan dan simpelweg het nummer blokkeren.

Plastic

Tijd om het plastic zwerfvuil nog wat verder te verminderen. Veel supermarkten hadden de plastic tasjes bij het groente en fruit al in de ban gedaan, maar vanaf 1 juli treedt dan echt het verbod op wegwerpplastic in werking. Dat houdt in dat er een einde komt aan producten als plastic rietjes of wegwerpbestek, maar ook aan bijvoorbeeld wattenstaafjes, ballonstokjes. Dit alles is onderdeel van de Europese richtlijn voor minder wegwerpplastic in zee, de SUP-richtlijn. Vanaf 3 juli gaat die in de gehele Europese Unie in.

Voor plastic dat nu weggegooid wordt, maar makkelijk herbruikt kan worden, verandert er ook wat: op de kleine plastic drinkflesjes zit vanaf 1 juli statiegeld. Dat was al zo bij de grotere flessen, maar de flessen met minder dan een liter inhoud kunnen voortaan ook worden ingeleverd. Het statiegeld bedraagt 15 cent.

Minimumloon en uitkeringen

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt van 1653,60 naar 1680 euro bruto per maand. Aangezien verschillende uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon gaan ook bijvoorbeeld de bijstand, AOW en Wajong iets omhoog.

De minimumjeugdlonen worden ook herzien. Voor maaltijdbezorgers komt daar nog een extra verandering bij. Het is per 1 juli namelijk verboden voor jongeren onder de 16 jaar om nog als maaltijdbezorger te werken. Sinds de opkomst van de e-bike is het aantal jeugdige bezorgers, te jong voor een scooter, aanzienlijk gestegen. De jeugdige koeriers werken vaak onder hoge tijdsdruk en maken daarbij deel uit van het drukke verkeer, wat weer leidt tot onveilige verkeerssituaties. Voor dit verbod was een wijziging nodig van de Nadere Regeling Kinderarbeid.

Goedkoop winkelen en drinken

Zoals bovenaan dit artikel vermeld, verandert er wat in de alcoholwet. Dat beperkt zich niet slechts tot het verstrekken van drank aan minderjarigen. Ook de stuntprijzen op alcoholische dranken worden aangepakt. Die handige supermarktacties van “1 + 1 gratis” bij je favoriete krat bier? Die is vanaf vandaag verboden. Supermarkten mogen namelijk geen stuntkortingen meer geven op alcoholische dranken van meer dan 25 procent.

Funshoppen op de bekende Chinese webwinkels is net iets minder fun geworden. Voor je portemonnee dan. Met ingang van 1 juli betaal je namelijk ook btw over producten afkomstig van buiten de EU met een waarde van minder dan 22 euro. Plaats je een bestelling van meer dan 150 euro? Dan komen er ook nog eens invoerrechten bij. Let overigens goed op dat de webwinkel waar je bestelt die nieuwe regels zelf al bij de kassa heeft verwerkt, anders betaal je er in Nederland via PostNL alsnog voor.

Hondenmishandeling

Honden van particulieren mochten al langer niet worden getraind met behulp van stroomstoten. Gek genoeg gold dit verbod niet voor de training van politie- en legerhonden. Dat verandert per 1 juli. Meer weten over deze bizarre praktijk? Kijk dan vooral deze uitzending van ZEMBLA terug. Er geldt overigens nog wel één uitzondering, namelijk voor politie- en legerhonden die worden ingezet bij geheime missies.

Corona

Had je nog graag uitstel van betaling aan de Belastingdienst willen vragen vanwege de coronacrisis? Dan ben je nu te laat, dat is per 1 juli niet meer mogelijk. Wel kan je vanaf donderdag de CoronaCheck-app gebruiken om je negatieve testresultaat of je vaccinatiebewijs in op te slaan. Dit Digitaal Corona Certificaat (DCC) geldt in veel gevallen als internationaal toegangsbewijs. Handig voor de vakantie dus. Tenminste, ervan uitgaande dat hij het vanaf nu gewoon doet natuurlijk.

Meer weten over verdere wetswijzigingen? Kijk hier voor een compleet overzicht.