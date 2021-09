Minister steekt middelvinger op naar coronademonstranten en krijgt covid

De rechts-radicale regering in Brazilië laat zich al sinds het begin van de pandemie weinig gelegen liggen aan de wetenschap. President Jair Bolsonaro bagatelliseert het gevaar van covid-19 voortdurend.

De president prijst hydroxychloroquine en ivermectine aan om de ziekte te behandelen, terwijl er geen bewijs is dat die middelen effectief zijn. De coronavaccins, waarvan wel overtuigend is aangetoond dat ze de ziekte helpen voorkomen, ziet Bolsonaro daarentegen weer niet zitten. De autocratische leider, die in juli 2020 vorig jaar zelf besmet raakte, weigert zich te laten inenten.

Die weigering leidde deze week bij een bezoek aan de VN in New York al tot problemen. Omdat New Yorkse restaurants om een vaccinatiebewijs vragen, moesten de president en zijn gevolg zondag een stuk pizza op straat eten.

Een dag later stak Bolsonaro’s minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga zijn middelvinger op naar Braziliaanse demonstranten die in New York protesteerden tegen zijn desastreuze coronabeleid. In Brazilië zijn bijna 600.000 mensen aan de ziekte overleden.

Dinsdagavond moest Queiroga op Twitter bekendmaken dat hij zelf positief heeft getest op corona. Een voordeel voor Queiroga: anders dan Bolsonaro was hij wel zo verstandig om zich te laten vaccineren. Daarmee is de kans op een ernstig verloop een stuk kleiner.

Ondertussen bestaan er wel zorgen over de mensen die Queiroga de afgelopen dagen in New York heeft ontmoet. Zo ontmoette de Braziliaanse minister onder meer Boris Johnson. Bij die gelegenheid droeg niemand mondkapjes en schudde Queriroga de Britse premier de hand.