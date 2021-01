Minister van Volksgezondheid in Letland ontslagen wegens falend vaccinatiebeleid

Ilze Vinkele, de minister van Volksgezondheid van Letland, is door premier Krisjanis Karins de laan uit gestuurd omdat de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus niet goed van de grond is gekomen. De premier stelt dat “niets belangrijker is dan het vaccinatieplan”. Vinkele werd al eerder bekritiseerd wegens falend beleid.

De sociaal-liberale minister van Volksgezondheid had plannen ontwikkeld voor het vaccin van Oxford en AstraZeneca maar dat middel is nog niet door de EU goedgekeurd. Van de vaccins van Pfizer en BioNTech heeft het land maar kleine voorraden besteld.

Het Laatste Nieuws schrijft:

Letland, met iets minder dan 1,9 miljoen inwoners, kampt sinds de herfst met stijgende aantallen coronabesmettingen. Sinds het begin van de pandemie zijn bijna 44.000 gevallen en 722 doden gerapporteerd. De ziekenhuizen zitten aan de grens van hun capaciteit. Het land begon net als de meeste andere EU-landen na Kerstmis met vaccineren. Tot nu toe zijn ongeveer 3000 mensen ingeënt.

De in de Verenigde Staten geboren en getogen conservatieve premier Karins kondigde het ontslag van de minister aan in een videoboodschap. Die had inmiddels van collega’s moeten horen dat ze was ontslagen.

Volgens Vinkele heeft Karins slechts een zondebok gezocht. Een poging van premier om de taken toe te schuiven naar de minister van defensie mislukte. Die laatste schreef op Twitter dat de premier de taken zelf op zich moet nemen: “Vandaag ben ik dubbel verrast. Eerst over het onverwachte ontslagverzoek van de premier aan I. Vinķele, dan als het ware over mijn aanstelling als vervanger van de VM. In deze Covid-19-crisissituatie ben ik van mening dat deze verantwoordelijkheden door het hoofd van de regering zelf moeten worden gedragen.”

Šodien esmu dubultā pārsteigts. Vispirms par premjera negaidīto demisijas pieprasījumu I. Vinķelei, pēc tam par, it kā, manis nozīmēšanu par VM aizvietotāju. Šajā Covid-19 krīzes situācijā uzskatu, ka šie pienākumi jāuzņemas pašam valdības vadītājam. — Artis Pabriks (@Pabriks) January 5, 2021

cc-foto: State Chancellery