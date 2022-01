Ministerie houdt adviezen coronacommissie achter voor Tweede Kamer

Een commissie van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) die speciaal is ingesteld om te adviseren over de corona-aanpak, is niet te spreken over de manier waarop het ministerie met die adviezen omgaat. Die worden vaak pas naar de Tweede Kamer gestuurd, als de debatten al zijn gevoerd en de besluiten zijn genomen. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de commissie wordt de Kamer hierdoor onvolledig geïnformeerd.

Volgens covoorzitter Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de commissie scherp op debatten die gaan plaatsvinden en wordt er alles aan gedaan om voorafgaand daaraan advies uit te brengen. Het valt dan ook slecht bij de commissie dat die adviezen vervolgens op de plank blijven liggen. Zo bereikte het advies over de CoronaMelder-app de Kamer pas twee dagen voor de invoering ervan, toen de wetgeving al was aangenomen. Het advies over de CoronaCheck-app, de QR-code, bereikte de Kamer ruim nadat de wetgeving was aangenomen.

Wettelijk gezien is de minister niet verplicht de adviezen met de Kamer te delen, maar volgens de commissieleden – vijftien externe deskundigen op het gebied van privacy, technologie, ethiek en infectieziektebestrijding – wordt hiermee de Kamer wel een mogelijkheid ontnomen zich volledig te kunnen informeren. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken sluit zich daarbij aan: ‘Als je niet de moeite neemt die informatie tot je te nemen en actief te delen met de Kamer, dan is het voor de bühne mooi geregeld, maar stelt het in de praktijk niets voor.’

Het niet of te laat delen van de informatie past naadloos binnen de werkwijze van de kabinetten-Rutte tot dusverre. De Volkskrant haalt aan:

Het kabinet viel over de Toeslagenaffaire wegens achterhouden van informatie over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Na de val van het kabinet in januari vorig jaar beloofde premier Rutte de Tweede Kamer voortaan vollediger en tijdiger te informeren.

De Begeleidingscommissie werd aan het begin van de coronacrisis ingesteld op verzoek van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) zelf. De commissie voorzag de minister van zowel gevraagd als ongevraagd advies. Het ministerie, dat vanaf komende week geleid wordt door nieuwe minister Ernst Kuipers (D66), laat in een reactie weten dat de ongevraagde adviezen niet meer welkom zijn en dat de commissie alleen nog adviseert wanneer daar nadrukkelijk om gevraagd wordt.