Mondkapjessjacheraar Sywert van Lienden, kortweg Sywert, heeft vrijdag opnieuw laten weten dat hij geen mededelingen kan doen over de woekerwinsten die hij in eigen zak stak na een omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Dat zou te maken hebben met een geheimhoudingsconstructie in het contract, opgelegd door het ministerie waar hij nu eenmaal niets aan kan doen. VWS zegt als reactie daarop van niks te weten en dat Sywert alle informatie gewoon mag vrijgeven.

Verklaring Relief Goods Alliance BV – vrijdag 28 mei 2021 "Ministerie van Volksgezondheid weigert opheffing geheimhouding mondkapjeslevering" pic.twitter.com/zekZp3VNmM — Sywert van Lienden (@Sywert) May 28, 2021

Volgens een woordvoerder van verantwoordelijk demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) is er “geen enkel bezwaar” tegen de “vrijgave van stukken”, zo meldt NRC. Als er al geheimhoudingsafspraken zijn, dan zijn die door de betrokken bedrijven zelf gemaakt, en niet door de overheid, zo laat het ministerie weten. Sterker nog, het VWS heeft Sywert zelfs geholpen met het opheffen van de geheimhouding.

Lange tijd hield Sywert vol dat hij uit puur altruïstische motieven de overheid had geholpen aan miljoenen mondkapjes uit China toen de nood hoog was. ‘Om niet’, zo verklaarde hij meermaals. Twee weken terug onthulde de Volkskrant dat Sywert ten eerste niet via een stichting maar via een haastig opgezette BV ruim 100 miljoen euro opstreek (samen met twee compagnons), maar ook dat de mondkapjes ondeugdelijk bleken en nog altijd ongebruikt in een magazijn liggen.

De Tweede Kamer heeft de minister om opheldering gevraagd, die heeft toegezegd die te zullen geven: “Alles wat we kunnen openbaren, zullen we naar de Kamer sturen. Er is geen enkel bezwaar richting de bedrijven om dat ook te doen,” laat VWS weten. Bij het verschijnen van dit artikel had Sywert daar nog geen gehoor aan gegeven.