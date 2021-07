Misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in centrum Amsterdam

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is door een onbekende neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat te Amsterdam. Dat meldt Het Parool:

Het ernstig gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gevoerd. Rond half acht kwam de melding van de schietpartij binnen. Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie massaal op zoek is naar de dader. Ook zou er een traumahelikopter zijn opgeroepen.

De krant meldt dat het slachtoffer in zijn hoofd is geschoten.

Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n). Verdere informatie volgt. Heeft u iets gezien of informatie? Bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

Het AD schrijft dat De Vries is aangevallen ter hoogte van de studio van RTL Boulevard in de bewuste straat. De misdaadjournalist was daar vanavond te gast. De politie kan niet bevestigen dat het daadwerkelijk om De Vries gaat, aldus de krant. ,,Het is gebruikelijk dat we eerst familie benaderen voordat we met een identiteit naar buiten treden,“ verklaart een woordvoerder van de politie.

Volgens bronnen van de NOS is er vijf keer geschoten.

In een straatje achter het Leidseplein is Peter R. de Vries door zijn hoofd geschoten. Onduidelijk of hij nog in leven is. Officiële lezing is zwaar gewond. Politie is bezig met groot onderzoek. Dader nog voortvluchtig. pic.twitter.com/sILC31YLtO — Tom van 't Einde (@tomvanteinde) July 6, 2021

De Vries is vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Diens advocaat Derk Wiersum werd in 2019 op straat vermoord. Ook de broer van de kroongetuige is omgebracht. In 2019 maakte De Vries bekend dat hij zelf op de dodenlijst van Ridouan T. stond.

Persfotograaf Dinand de Groot toont beelden dat er op de A2 ter hoogte van Breukelen vermoedelijk een verdachte is aangehouden.