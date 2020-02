Model Arizona Muse roept op tot groene rebellie in de mode

Arizona Muse, het model dat ooit door Vogue-baas Anna Wintour tot het ‘nieuwe gezicht van de mode’ werd gedoopt, heeft zich aangesloten bij Extinction Rebellion. Ze roept in een video van de klimaatactiegroep modeliefhebbers om op een andere manier naar mode te kijken. De opkomst van zogeheten ‘fast fashion’ heeft tot een enorme toename van de kledingproductie geleid – jaarlijks goed voor 100 miljard kledingstukken – en dat gaat gepaard met een ernstige belasting van het milieu en slechte arbeidsomstandigheden in landen waar werknemers amper door de overheid beschermd worden. Veel kleding wordt afgedankt nog voordat die versleten is.

Ze stelt voor kleding te hergebruiken, aankopen te doen in tweedehands en vintage-winkels en opnieuw te gaan houden van afgedankte kledingstukken. “Als we kleding kopen dan maken we keuzes over de toekomst van de planeet. We moeten het er over hebben hoe jij en ik bijdragen aan de verandering van het klimaat.” De video is gemixt is met beelden van de dreigende teloorgang van de natuur maar Muse wil niet belerend zijn, verklaart ze tegenover The Guardian. Ze draagt ondanks haar idealisme zelf ook niet louter verantwoorde kleding.

Muse begon zich vijf jaar geleden te verdiepen in duurzame kleding toen ze zich realiseerde dat ze eigenlijk niets wist van de de herkomst van de producten die ze promootte. Indertijd vond ze amper gehoor maar de mentaliteit is nu anders.

Haar video werd uitgebracht bij de start van de London Fashion Week. Ze koos voor Extinction Rebellion omdat die actiegroep “het verbazingwekkende vermogen heeft om de klimaatcrisis tot de verbeelding van het publiek te laten spreken en de juiste mensen aan het praten te krijgen.” Ze wil beslist niet af van evenementen als Fashion Week maar meer aandacht voor merken “die kleding maken die de planeet niet beschadigt”. Ze vindt dat grote merken nog te vaak wegkomen met uitspreken van toekomstige ambities. “Begin nu en doe alles wat je kunt om de uitstoot te verminderen.”

In onderstaande video voor een online kledingwinkel toont ze hoe duurzaamheid en modieuze outfits samen gaan.