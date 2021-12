Moraalfilosoof: laat vaccinweigeraars verklaring tekenen en afstand doen van zorg

Nu het virus veel harder blijft toeslaan dan verwacht en de zorg overbelast raakt door mensen die de afgelopen maanden weigerden zich te laten vaccineren, moeten er wellicht andere maatregelen volgen. In Nederland dreigt Code Zwart waarbij het recht van mensen op medische zorg komt te vervallen. Speciaal geselecteerde artsen gaan dan bepalen wie er nog wel behandeld wordt.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck stelt in de Gazet van Antwerpen een andere aanpak voor. De hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen suggereert dat vaccinweigeraars verplicht worden zich te melden op een priklocatie en daar een verklaring moeten ondertekenen. In die verklaring staat dat ze bewust geen gebruik maken van de bescherming door het vaccin en op de hoogte zijn van de mogelijke – medische – gevolgen van die keuze. Er staat ook in dat als ze eenmaal besmet raken met het coronavirus ze hun voorrang bij de medische behandeling afstaan. Een besmette coronapatiënt op de ic-afdeling blijft daar gemiddeld 18 dagen liggen. Andere patiënten hebben na een operatie gemiddeld een dag ic-zorg nodig. Een enkele coronapatiënt op de ic verhindert daarmee gemiddeld 18 andere operaties.

HLN schrijft:

De vaccinatie voor iedereen verplichten ligt volgens Loobuyck “op ethisch vlak moeilijk, omdat de lichamelijke integriteit ook belangrijk is”. Maar er bestaat een tussenoplossing, zegt hij in Gazet van Antwerpen, door mensen te verplichten naar een vaccinatiecentrum te gaan, net als de opkomstplicht bij verkiezingen. “Als ze de prik dan nog weigeren, kan je ze iets laten ondertekenen waarop staat dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen”, klinkt het. Eén van die gevolgen zou kunnen inhouden dat een job in de zorg niet langer mogelijk is, of dat ze “in een noodsituatie als coronapatiënt geen voorrang zullen krijgen op mensen die wel gevaccineerd zijn”.

Wie weigert naar een vaccinatiecentrum te komen krijgt een boete of moet een extra heffing betalen die rechtstreeks naar de zorg gaat. Loobuyck benadrukt dat hij ongevaccineerden niet als de hoofdschuldigen in de crisis beschouwt. Dat is wat hem betreft de overheid die de maatregelen al twee jaar lang laat afhangen van de druk op de zorg en steeds pas ingrijpt als het te laat is.

Tegenover de publieke omroep VRT bekritiseerde Loobuyck vorige maand het halfslachtige beleid ten aanzien van vaccinatie en het invoeren van bijvoorbeeld 2G-maatregelen: