Multinationals keren Nederlandse noodhulp uit aan buitenlandse aandeelhouders

De noodhulp die de Nederlandse staat ter beschikking stelt aan bedrijven om lonen te kunnen betalen tijdens de coronacrisis, wordt door multinationals gebruikt om de aandeelhouders te spekken. Dat heeft de NOS achterhaald op basis van eigen onderzoek.

Van de 25 grootste ontvangers van de zogeheten NOW-regeling gaat het in ieder geval om het Zwitserse moederbedrijf van uitzendbureau Adecco, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF Trucks en het Franse moederbedrijf van IT-bedrijf Atos. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Bij een aantal andere buitenlandse moederbedrijven is het nog onduidelijk of ze winst gaan uitkeren. (…) Onder meer het moederbedrijf van uitzendbureau Adecco keert winst uit. In totaal heeft het concern in Nederland een voorschot van bijna 55 miljoen euro ontvangen aan loonsteun in 2020. Tegelijkertijd is het moederbedrijf (Adecco Invest S.A.) van plan om over datzelfde coronajaar voor zo’n 365 miljoen euro winst uit te keren aan de aandeelhouders. Ook zijn bonussen uitbetaald aan de top van het bedrijf. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. Inhoudelijk wilde zowel Adecco Nederland als het moederbedrijf niet reageren.

De Amerikaanse eigenaar van DAF Trucks ontving 49 miljoen euro Nederlands gemeenschapsgeld en keert 576 miljoen euro aan winst uit aan de aandeelhouders. In een reactie aan de NOS zegt het bedrijf het gebruik van het geld voor het dividenduitkering volstrekt logisch te vinden: “Het vertrouwen van aandeelhouders in de onderneming is belangrijk en daar hoort een stabiel dividendbeleid bij”, zegt een woordvoerder.

Het ministerie wilde het doorsluizen van gemeenschapsgeld naar aandeelhouders verbieden maar zag daar van af toen de multinationals dreigden dan werknemers te zullen ontslaan. Daardoor is het handelen van de bedrijven niet in strijd met de wet. Voor Nederlandse bedrijven geldt het verbod wel. Van andere internationale bedrijven, zoals staatssteunslokop KLM, is nog niet duidelijk of ze het overheidsgeld als winst hebben uitgekeerd of dat gaan doen. Andere bedrijven, zoals Booking.com, zijn gestopt met het incasseren van noodsteun vanwege de ophef over de winsten.