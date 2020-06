Nascar verbiedt Confederatievlag, voetballers mogen weer knielen

Nascar heeft de Vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika bij wedstrijden in de ban gedaan, vanwege de associaties met het slavernijverleden die de vlag oproept. De Amerikaanse autosportorganisatie nam die beslissing nadat de enige zwarte Nascar-coureur, Bubba Wallace, daar maandag om had gevraagd.

Bij de race een dag eerder droeg Wallace al een shirt met de tekst ‘I can’t breathe’, om zo zijn steun uit te spreken voor de demonstranten tegen protesteren tegen politiegeweld en racisme. “Er zullen vast veel mensen boos worden omdat ze niet meer met die vlag mogen rondlopen, maar het is tijd voor verandering”, aldus Wallace.

Bij Nascar-races werd nog veelvuldig gezwaaid met de vlag van de zuidelijke Amerikaanse staten die de slavernij wilden behouden. “De aanwezigheid van de Confederatievlag bij Nascar-evenementen druist in tegen ons streven om een gastvrije en inclusieve omgeving te creëren voor al onze fans”, stelt Nascar nu in een verklaring.

In Nederland was de Confederatievlag vorig jaar te zien tijdens de boerenprotesten. In 2016 poseerde Thierry Baudet met de auteur van het boek ‘The South was right’, waarop de Confederatievlag staat afgebeeld.

Uitgedost met vlaggen en balen hooi rijden de boeren het Malieveld op. #boerenprotest pic.twitter.com/4B45msGQB6 — Tanja Verkaik (@TanjaVerkaik) October 1, 2019

De Amerikaanse voetbalbond heeft ondertussen besloten om de in 2016 ingevoerde regel die het verbood om te knielen tijdens het volkslied, te schrappen. Dat beleid werd van kracht nadat sterspeelster Megan Rapinoe besloot te knielen uit solidariteit met Colin Kaepernick, de American football-speler die knielde om te protesteren tegen politiegeweld en om aandacht te vragen voor de onderdrukking van mensen van kleur in de VS.

“Het is duidelijk geworden dat dit beleid verkeerd was en afleidde van de belangrijke boodschap van Black Lives Matter”, stelt de voetbalbond nu.

De Engelse voetballer Jadon Sancho van Borussia Dortmund kreeg anderhalve week geleden een gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok om de tekst ‘Justice for George Floyd’ te laten zien. De FIFA vroeg nationale voetbalbonden daarna om te overwegen geen sancties op te leggen aan spelers die hun steun uitspreken voor de protesten tegen politiegeweld en racisme.