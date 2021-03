Nederland betaalt miljoenen aan corona-testlabs die niet worden gebruikt

Nederland betaalt al maandenlang dubbel voor het analyseren van coronatests. Het gaat daarbij om miljoenen euro’s, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor de analyses contracten afgesloten met grote testlabs, die niet ingezet worden maar wel betaald krijgen. De afgenomen tests worden vervolgens naar kleinere labs gestuurd, waarvoor ook per test betaald wordt.

De geldverslindende constructie ontstond na vorige zomer toen minister De Jonge van Volksgezondheid erop hamerde bij de bevolking zich massaal te laten testen. Maar omdat er in de laboratoria – veelal kleinere ziekenhuislabs – waarmee werd samengewerkt te weinig capaciteit was, liepen de wachtrijen hoog op. Uiteindelijk sloot het ministerie contracten af met grotere labs die wel in staat waren op grote schaal tests te analyseren. Acht stuks in totaal, goed voor de verwerking van ruim 120 duizend tests per dag. Het waren de nieuwe hoofdrolspelers in het testlandschap, verkondigde De Jonge destijds.

Aan het binnenhalen van die hoofdrolspelers kleeft een prijskaartje. De Volkskrant berekent:

De acht zogenoemde hoogvolumelabs ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of die nu worden afgenomen of niet, tot een maximum van 30 procent. Dat betekent dat een lab dat heeft afgesproken 30 duizend tests per dag te kunnen analyseren, daarvan hoe dan ook zo’n 10 duizend per dag vergoed krijgt, voor een bedrag van zo’n 60 euro per test. Wie rekent met een totaal van zo’n 30 duizend betaalde tests per dag komt op een bedrag van een kleine 2 miljoen euro per dag aan garanties. Met de kleine labs zijn geen garantiecontracten afgesloten.

Grote bedragen dus, geld dat grotendeels over de balk wordt gesmeten. Want van het aantal afgenomen coronatests, belandt slechts zo’n 55 procent bij de grote labs. De resterende 45 procent gaat naar kleinere labs waar geen garantiecontract mee is afgesloten en waar per test wordt betaald. Oftewel, van de ruim 45 duizend tests die dagelijks worden afgenomen, worden er ruim 20 duizend geanalyseerd tegen een stukprijs van zo’n 65 euro, terwijl dat even verderop “gratis” kan. Op die manier worden er door het ministerie wekelijks miljoenen euro’s onnodig betaald.

Het precieze bedrag dat op deze manier over de balk wordt gesmeten is niet bekend, demissionair minister Hugo de Jonge doet daarover geen uitspraken. Wel heeft hij de Kamer laten weten dat het om ‘forse bedragen’ gaat. Ook heeft hij de Kamer toegezegd de teststromen zo veel mogelijk te verleggen naar de laboratoria met wie garantiecontracten zijn afgesloten. Ook zegt de Jonge dat er inderdaad te veel geld wordt betaald voor werk dat helemaal niet verricht is, maar dat er desondanks geen sprake is van verspilling. Door de kleine labs betrokken te houden wordt volgens de demissionaire minister ‘de regionale diagnostische infrastructuur’ in stand gehouden.