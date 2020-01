Nederland biedt bedreigde Russische LHBTI-activiste asiel

De Russische Anna Dvornichenko heeft asiel in Nederland ontvangen na bedreigingen door Russische autoriteiten. Dvornichenko ontvluchtte het land nadat ze werd beschuldigd van extremisme en het maken van ‘homopropaganda’ voor minderjarigen.

Afgelopen zomer deed de vrouw aangifte nadat ze twee keer werd aangevallen. Tijdens de eerste aanval werd ze ondergespoten met pepperspray en tijdens de tweede werd ze belaagd met een rookbom. Volgens de activiste weigerden de autoriteiten een onderzoek in te stellen. In plaats daarvan dreigden ze Dvornichenko te vervolgen voor haar activisme.

A #Russian activist has been forced to flee the city of Rostov-on-Don after she was attacked and then threatened with prosecution. Police refused to investigate Anna #Dvornichenko’s attackers, instead, threatening to prosecute her for her activism. pic.twitter.com/V6cDb6k5LW — Pinksixty (@Pinksixty_News) January 31, 2020

In een interview met de nieuwswebsite donnews.ru zei Dvornichenko dat Nederland haar asielverzoek binnen tien dagen goedkeurden, nadat ze vorig jaar oktober Rusland ontvluchtte. “Het verkrijgen van de vluchtelingenstatus is hier eenvoudiger. Als bewijs heb ik documenten aangedragen over de aanvallen en de weigering van de autoriteiten om een strafzaak tegen de aanvallers te openen.”

De Russische activiste verblijft momenteel in een Nederlands vluchtelingencentrum en volgt daar taallessen. Ze is van plan om in Nederland haar PhD te behalen. “Ik voel mij vrediger in een vreemd land waar ik de taal niet spreek en waar ik geen geen familie of vrienden heb, dan dat ik mij in de afgelopen zes maanden heb gevoeld”, zei Dvornichenko in het interview.

Vorig jaar zomer werd het lichaam gevonden van de Russische LHBTI/mensenrechtenactivist Yelena Grigorjeva, vlakbij haar huis in Sint Petersburg. Ze werd om het leven gebracht door wurging en meerdere steekwonden. Grigorjeva ontving voor de moord regelmatig doodsbedreigingen en stond op een Russische online dodenlijst van LHBTI-activisten. Ze zou meerdere malen aangifte hebben gedaan van de bedreigingen, maar daar werd door de politie niets mee gedaan. De spraakmakende moord heeft het probleem van de Russische homohaat opnieuw in de schijnwerpers gezet.

LHBTI-activist Yelena Grigoryeva uit Rusland vermoord, vreselijk! https://t.co/sazGuAySIa — 𝖪𝗋𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗋 𝖵𝖾𝖾𝗇 (@ikbenKRIS) July 23, 2019

In 2013 werd in Rusland een anti homo-wet aangenomen die verspreiding van homoseksualiteit in het land moet tegengaan.

Door de nieuwe wet mag er niet openlijk worden gesproken over homoseksualiteit. Volgens de Russische autoriteiten is dit om kinderen van dit gedachtegoed te beschermen. Sinds de wet is ingevoerd, zijn al veel homoseksuelen slachtoffer geworden van geweld. De anti-homowet leidde internationaal dan ook tot scherpe kritiek. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de wet in Rusland het recht op de vrijheid van meningsuiting schendt. Drie homo-activisten hadden een zaak bij het hof aangespannen en zijn in het gelijk gesteld.

cc-foto: Flickr/idjphotography