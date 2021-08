Nederland roept andere landen op Afghanen te evacueren

Het is ongetwijfeld goed bedoeld maar ook een enigszins cynisch, de ambtenaar die vanuit Nederland de evacuaties uit Afghanistan leidt, roept andere landen op zoveel mogelijk vluchtelingen aan boord van hun vliegtuigen toe te laten. Nederland blonk de afgelopen maanden immers uit in labbekakkerigheid als het ging om het redden van Afghaanse mensenlevens. Volgens een reconstructie van De Volkskrant is een van de oorzaken dat Rutte en zijn bewindslieden als de dood zijn populisten in de kaart te spelen.

Rutte, zeggen ingewijden, bemoeit zich altijd pas op het allerlaatst met een crisis, als het echt moet − zoals vorig weekend, toen de Taliban al aan de poorten van Kabul stonden. Toen werd de knoop doorgehakt om (binnen grenzen) ruimhartiger naar andere medewerkers dan tolken te kijken − mensen die tot dusver bij bosjes waren afgewezen. Tot dan toe was het altijd: ‘Rustig aan, anders breekt het touwtje’. De angst voor populistisch rechts speelde mee, ondanks de opvallend brede steun in de Kamer om ‘onze tolken’ te redden.

Inmiddels is de nood zo hoog op de enige uitgang van het land, de luchthaven van Kaboel, dat mensen in het gedrang vertrapt worden. Peter Reesink, Directeur Operaties die de evacuatie begeleidt legt aan RTL Nieuws uit waarom de situatie zo nijpend is en de paniek zo groot.

“Dat komt omdat vliegtuigen maar kort op het vliegveld van Kabul mogen staan. We proberen zo veel mogelijk van de capaciteit gebruik te maken en de vliegtuigen vol te krijgen.” Reesink roept ook andere landen op zoveel mogelijk mensen in de vliegtuigen mee te nemen. Daarmee kan het zo snel mogelijk vol raken van het vliegveld kunnen worden opgelost. “Maar dat is niet aan mij. Daarover wordt diplomatiek overlegd.” In de chaos bij de luchthaven van Kabul zijn zeker twintig Afghaanse burgers omgekomen.

Er zijn vandaag ruim 300 evacués gearriveerd op Schiphol. Defensie gaat nu extra militairen naar Afghanistan sturen om de 62 militairen die er zijn bij te staan bij de evacuaties.

Terwijl landen als Nederland weigeren om vluchtelingen toe te laten of dat slechts mondjesmaat doen, trekken Afghanen naar andere landen. Zo zijn er in de loop der tijd 8000 in Indonesië gearriveerd, al ligt Jakarta verder van Kabul dan Amsterdam. Indonesië laat geen vluchtelingen toe dus ze moeten daar in kampen wachten tot ze naar een ander land mogen.

Deze voormiddag is een Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in Islamabad. Ook een tweede vlucht is intussen uitgevoerd, en we blijven ons uiterste best doen om nog meer mensen in veiligheid te brengen. @DedonderLudivin @SammyMahdi #RedKite pic.twitter.com/hItVo6gKWz — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) August 22, 2021

De Amerikaanse regering is inmiddels overgegaan tot het vorderen van vliegtuigen om mensen te evacueren uit het land dat nu in handen is gevallen van de gevreesde Taliban. Dat met de machtsovername de rust in het land zal weerkeren, in wat voor vorm dan ook, lijkt onwaarschijnlijk. De leider van oppositiegroepen heeft verklaard dat een burgeroorlog onvermijdelijk is als de Taliban geen onderhandelingen gaat voeren.