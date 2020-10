Nederlanders dit jaar niet welkom op Duitse kerstmarkten

De kerstmarkten in het Duitse Noordrijn-Westfalen zijn geliefd bij Nederlanders die er jaarlijks met busladingen tegelijk naartoe trekken. Dit jaar zijn ze er echter niet welkom. Als gevolg van de coronabrandhaard die Nederland momenteel is, heeft de CDU in de deelstaat laten weten dat Nederlanders thuis moeten blijven.

Duitsland heeft Nederland tot code rood-gebied bestempeld. Dat houdt in dat Nederlanders die naar Duitsland reizen of in bezit moeten zijn van een zeer recente negatieve coronatest, of in quarantaine moeten. Voor enkele deelstaten, waaronder ook Noordrijn-Westfalen, geldt nog wel dat Nederlanders mogen komen zolang ze binnen 24 uur weer vertrekken.

Op die laatste regel wil Noordrijn-Westfalen een uitzondering om te voorkomen dat Nederlanders dit jaar opnieuw met honderdduizenden op de kerstmarkten afkomen. Wanneer de kerstmarkttoeristen geen gehoor geven aan het ‘dringende advies’ van het CDU, kan een maximum worden gesteld aan het aantal bussen dat de steden binnen mag komen.

Bron: NOS / cc-foto: Stefan Bernsmann