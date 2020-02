Nederlandse bedrijven sponsorden klimaatscepticus om beleid te dwarsbomen

Nederlandse bedrijven als Shell, KLM, Hoogovens, AkzoNobel maar ook de ANWB hebben jarenlang een zogeheten klimaatscepticus gefinancierd die er op uit was het klimaatbeleid tegen te gaan. De chemicus Frits Böttcher liet zich er graag op voorstaan dat hij mede-oprichter was van de Club van Rome was, de groep die in de jaren ’70 alarm sloeg over de uitputting van de aarde. Die status verschafte hem aanzien en toegang tot de hoogste kringen terwijl vrijwel niemand wist dat hij in werkelijkheid zich juist als enig lid tegen de conclusies van de club had gekeerd. De Volkskrant, Follow The Money en het Platform Authentieke Journalistiek, onthullen de belangrijke rol van de in 2008 overleden Böttcher. Ze doen dat op basis van zijn persoonlijk archief waarin de chemicus nauwgezet zijn vorderingen bijhield.

Böttcher werd volgens de journalisten een graag geziene ‘expert’ op tv en conferenties, die hij deels zelf organiseerde. In totaal ontving hij een miljoen gulden voor zijn activiteiten die tot doel hadden twijfel te zaaien over het wetenschappelijk karakter van het onderzoek naar klimaatverandering. Dat had effect. Onder meer de bekende klimaatscepticus Simon Roozendaal is sterk door hem beïnvloed.

De Volkskrant:

Als veteraan binnen het ‘old boys network’ is hij vast lid van enkele gesloten genootschappen, zoals de Tafelronde en het door hemzelf in 1972 opgerichte gezelschap de 8CHT. Het zijn genootschappen waarvoor alleen de absolute top uit het bedrijfsleven en de politiek wordt uitgenodigd. Als Böttcher hier zijn lezingen houdt, zijn het zwaargewichten die naar hem luisteren. In de 8CHT zetelen dan bijvoorbeeld bestuurders als Allerd Stikker (Ex-Akzo en RSV), Jan de Soet (KLM), André Spoor (hoofdredacteur Elsevier en NRC), Pierre Vinken (Elsevier), Hans Wiegel (VVD), Nout Wellink (voormalig president DNB), Henny de Ruiter (onder meer commissaris Shell), Karel Vuursteen (voormalig bestuursvoorzitter Heineken) en later Hans Wijers (oud-minister van Economische Zaken en bestuursvoorzitter Akzo Nobel). Wijers ontkent overigens ooit te hebben deelgenomen aan de 8CHT, hoewel het archief van Böttcher een brief bevat die hem welkom heet in het genootschap.

Follow The Money zet de strategie uiteen:

Met zijn versimpelde maar bovenal heldere verhaal over de ‘CO2-mythe’ doet Böttcher het goed in de media, maar het belangrijkste deel van zijn werk vindt achter de schermen plaats. Zo schrijft Böttcher op 2 februari 1994 aan DSM-bestuurslid Ruud Selman dat het zijn doel is tegenstanders van klimaatbeleid ‘van munitie’ te voorzien en ze ‘een handje te helpen allerlei doordrammerij te voorkomen.’ Uit het archiefmateriaal blijkt dat Böttchers strategie daarbij sterk lijkt op die van zijn Amerikaanse collega’s. Böttcher schrijft een klimaatsceptisch artikel of boek, en zijn contacten of sponsoren uit het bedrijfsleven zorgen vervolgens voor verspreiding onder hun collega’s, politici, journalisten en natuurlijk het IPCC.

De Volkskrant beschrijft hoe een parlementaire commissie in 1995 de klimaatverandering onderzoekt. Böttcher wordt door de commissie gehoord ondank dat hij nooit enig wetenschappelijk onderzoek op dat gebied heeft gepubliceerd. Hij tracht twijfel te zaaien maar overtuigt de commissie niet. Die adviseert dat er dringend maatregelen genomen moeten worden.