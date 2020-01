Neonazi-organisatie Combat 18 verboden in Duitsland

Combat 18, een neonazistische organisatie die zichzelf de “Adolf Hitler Combat Group” noemt, is officieel verboden in Duitsland. “Voor extreemrechts en antisemitisme is in onze maatschappij geen plaats”, zei minister van Binnenlandse zaken Horst Seehofer.

Meer dan 200 agenten deden op maandagochtend invallen bij leden van Combat 18 in 6 Duitse deelstaten. Telefoons, wapens en nazi-propagandistische producten werden tijdens de actie in beslag genomen. Omdat de plannen voor het verbod al langer bekend waren, is er gerede kans dat belastend materiaal inmiddels is weggewerkt.

Na de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke in Kassel in 2019 drongen verschillende Duitse ministers erop aan dat Combat 18 een verbod moest krijgen. Hij werd vorig jaar juni in z’n tuin door zijn hoofd geschoten. Lübcke was grote voorstander van het immigratiebeleid van Merkel. De dader had banden met aanhangers van C18 en stond bekend als neonazi. Het EU-politiebureau Europol waarschuwde onlangs ook voor grensoverschrijdende activiteiten van C18. Europol dringt dan ook aan op een internationale samenwerking, om de groei van de extreem gewelddadige en racistische organisatie te bestrijden.

C18 opereert inmiddels ook buiten Duitsland om aan wapens en explosieven te komen. De naam en lijfspreuk van de groep spreekt boekdelen. De C staat voor Combat. De cijfers 1 en 8 verwijzen naar de letters A en H, die verwijzen naar de naam Adolf Hitler. Het credo van de nazi-organisatie

luidt:’Whatever It Takes’.

Ist es in der rechtsradikalen Szene eingentlich Konsens, dass man aussehen muss, wie ein inzestuöser Fickfehler, damit man aufgenommen wird? #Combat18 pic.twitter.com/2XvxNemWVz — Igelfreund Princi 🦔 (@PC_Principal_DE) January 23, 2020

cc-foto: Rasande Tyskar