Nieuw onderzoek toont ernstige longschade bij langdurige Covid-patiënten

Mensen met langdurige Covid, ook wel long Covid, hebben vermoedelijk schade opgelopen in hun longen die door reguliere scans niet worden opgemerkt. Dat blijkt uit een kleine pilotstudie van onder andere de Oxford universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Die beschadiging is een mogelijke verklaring waarom veel mensen na een milde coronabesmetting, nog lange tijd een reeks aan klachten hebben. Dit terwijl artsen in het duister tasten waarom.

Met behulp ven een nieuwe methode, waarbij gebruik gemaakt werd van xenongasscans, werden bij elf proefpersonen verschillende longafwijkingen geconstateerd. Op reguliere longscans – CT-scans en röntgenfoto’s – waren die afwijkingen niet zichtbaar, of in veel mindere mate. Alle proefpersonen hoefden niet voor hun coronabesmetting naar het ziekenhuis, maar hielden er allen wel ademhalingsproblemen over.

Tijdens het onderzoek inhaleerden de deelnemers het xenongas terwijl ze een MRI-scan ondergingen. Dat gas gedraagt zich in de longen als zuurstof, maar licht op tijdens de scan zodat de onderzoekers kunnen zien hoe het van de longen overgaat op de bloedbaan, essentieel voor het transporteren van zuurstof door het lichaam. De scans werden vergeleken met die van mensen die wel vanwege ernstige coronaklachten in het ziekenhuis waren opgenomen en een uitgebreider longonderzoek hadden ondergaan. Daaruit bleek dat bij beide groepen vergelijkbare afwijkingen in de longen werden waargenomen.

Volgens de onderzoekers is het uitermate frustrerend voor veel mensen om lange tijd na een besmetting nog steeds ademhalingsproblemen te hebben, terwijl niemand lijkt te kunnen vertellen waarom. Ze hopen dan ook dat met dit onderzoek de verklaring voor long Covid, en daarmee het herstelproces, dichterbij is gekomen. ‘Zodra we de mechanismen begrijpen die deze symptomen veroorzaken, zullen we beter in staat zijn effectieve behandelingen te ontwikkelen’, aldus de onderzoekers.

Uit eerdere onderzoeken was wel al gebleken dat long Covid-patiënten baat hebben bij langdurige fysiotherapie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan ademhalingstechnieken. Het nieuwe onderzoek is nog niet getoetst aan de hand van een peer review.