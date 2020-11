Nieuw vaccin van Moderna tegen corona nog effectiever dan dat van Pfizer

De Amerikaanse farmaceut Moderna meldt dat een nieuw vaccin door corona in 94,5 procent van de gevallen effectief is om de gevreesde ziekte te voorkomen. NRC schrijft:

Hoewel een deel van de proefpersonen enige bijwerkingen heeft ervaren, zijn er nog geen ernstige veiligheidsproblemen met het vaccin aan het licht gekomen. Voor de studie, die nog niet is afgerond, werden 30.000 mensen met het middel ingeënt. Tot nu toe lijken alle subgroepen ongeveer even goed beschermd te zijn, meldt het bedrijf maandag.

De bijwerkingen leidden tot pijn en kramp bij de getroffen proefpersonen maar die trok meestal na enkele dagen weg.

Volgens Reuters zijn 95 proefpersonen toegediend kregen besmet geraakt met het coronavirus. Onder hen zijn slechts vijf mensen die gevaccineerd waren met het nieuwe middel. Het vaccin moet in twee doses ingebracht worden, met een tussenperiode van 28 dagen. Beide vaccins maken gebruik van dezelfde strategie om het virus tegen te gaan. Voordeel van het vaccin van Moderna is dat naar verwachting bewaard kan worden op normale koelkasttemperaturen. Het vaccin van Pfizer vereist diepvriesapparatuur die een temperatuur van -70 graden Celcius wordt bereikt. Koeriersdienst UPS bouwt daarvoor speciale faciliteiten, onder meer in Limburg:

In Roermond en Venlo realiseert UPS momenteel opslagcapaciteit voor driehonderd ultradiepvriezers. In Louisville wordt ditzelfde aantal gerealiseerd. Elke vriezer, met het postuur van een fors uitgevallen koelkast, kan 48.000 injectieflacons met vaccins herbergen. Uitzonderlijk is hun vriestemperatuur: minus 80 graden Celsius, een temperatuur die op aarde nog maar zelden is gemeten.

Voor Moderna is dat dus niet nodig. Het vaccin zou een maand bewaard kunnen worden bij temperaturen tussen de 2 en 8 graden en een half jaar bij -20C. Volgens Stephen Hoge van Moderna is het vaccin in staat het virus te stoppen. Het bedrijf tracht het vaccin via een spoedprocedure zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Er zijn al miljoenen vaccins geproduceerd en Moderna mikt er dit jaar 20 miljoen te kunnen maken. Volgend jaar moeten er tussen 500 miljoen en 1 miljard vaccin gemaakt kunnen worden. Het bedrijf heeft 1 miljard dollar Amerikaanse staatssteun ontvangen om het vaccin te ontwikkelen en heeft een contract voor de levering van vaccins voor 1,5 miljard dollar.

De Europese Unie bekijkt of het vaccin versneld toegelaten kan worden via een zogeheten ‘rolling review’ waarbij de autoriteiten ook naar de tussentijdse resultaten kijken. Het is een van de zes vaccins waar de Europese Unie opties op heeft.

