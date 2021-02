Nieuw-Zeeland wil af van lavendelsnuivende influencers

Geen video? Klik hier.

Het Bureau voor Toerisme in Nieuw-Zeeland is een campagne gestart tegen het soort toerisme dat wordt gepromoot door social influencers en de kuddes die hen volgen. In een clip is te zien hoe een boswachter die deel uit maakt van het Social Observation Squad jacht maakt op mensen die denken dat reizen bestaat uit het na-apen van kekke shots op social media en het vergaren van likes. De boswachter spot twee social media slachtoffers die op Coromandel Peak, de beroemdste instagramplek van de eilandstaat, een ‘originele’ foto maken en maakt hen duidelijk dat ze doen wat iedereen doet. Voor straf moeten ze een gedwongen bekering tot media onafhankelijk toerisme ondergaan, zoals het maken van een fietstocht door de wijngebieden. Minder spectaculair om naar te kijken maar wel meer ontspannen.

Met de campagne tegen door social media aangemoedigd kopieergedrag wil het Bureau voor Toerisme ook de toerisme-sector redden door het Nieuw-Zeelanders hun eigen land te laten ontdekken. Net zoals in veel andere landen hebben de lokale bewoners amper interesse voor de toeristische trekpleisters die pre-corona vrijwel volledig op buitenlandse toeristen draaiden. Die reizigers zijn voorlopig niet meer welkom in het vrijwel corona-vrije Nieuw-Zeeland, om import van het virus te voorkomen. Volgens premier Jacinda Ardern kan er pas weer sprake zijn van buitenlands toerisme als het overgrote deel van de bevolking gevaccineerd is. Dat zal op z’n vroegst in de tweede helft van 2021 het geval zijn.

Tot die tijd moeten Nieuw-Zeelanders, die dankzij de effectieve overheidscampagne tegen het virus een grote mate van vrijheid kennen, zelf de toerismesector overeind houden. ‘Probeer eens iets nieuws’, luidt het devies. Oftewel: ontdek je eigen land.