Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern pareert kritiek Greta Thunberg

Greta Thunberg, de Zweedse tiener die de wereldwijde klimaatbeweging leidt, is in aanvaring gekomen met de populaire linkse premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern. Thunberg twitterde naar haar 4,4 miljoen volgers een artikel van een Nieuw-Zeelandse site waarin kritiek wordt geleverd op het klimaatbeleid van Ardern. De activiste lichtte er een citaat uit: “Met andere woorden, de regering heeft zich gewoon verplicht de uitstoot van het land met minder dan 1 procent terug te dringen in 2025” en schreef daar als commentaar bij: “Artikel legt de zogenaamde klimaatcrisisverklaring van Nieuw-Zeeland uit. Dat is natuurlijk niets bijzonders voor enig land.”

"In other words, the Government has just committed to reducing less than 1 percent of the country's emissions by 2025".

Text explaining New Zealand's so-called climate emergency declaration. This is of course nothing unique to any nation. #FightFor1Point5https://t.co/Yp8nuek9Pn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 13, 2020

Ardern kreeg maandag tijdens een persconferentie prompt een vraag over de tweet en beantwoordde die op de haar bekende zeer empathische maar ook scherpe wijze.

“Ik heb de tweet zelf niet gezien,” zei Ardern “maar als dat echt de ambitie van de regering zou zijn dan was de kritiek terecht. Maar het is niet onze ambitie en het geeft niet de totaliteit van onze plannen weer.” De premier weigerde desgevraagd Thunberg te bekritiseren. “Ik denk dat het goed is dat er mensen zijn die voortdurend hameren op het belang van ambitie in klimaatbeleid.”

Ardern kondigde vorige week de klimaatcrisis af en maakte een hele reeks maatregelen bekend, zoals dat de overheid alleen nog maar elektrische of hybride voertuigen zal aanschaffen en dat de hele vloot voertuigen met 20 procent wordt verminderd. Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld die in de weet heeft vastgelegd dat het in 2050 klimaatneutraal moet zijn met nul uitstoot.

cc-foto: NATO / Europees parlement