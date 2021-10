Nieuwe bijwerking van het virus: coronatenen

Een huidaandoening aan de tenen en vingers die optreedt bij mensen die covid-19 hebben gehad, is vermoedelijk het gevolg van de immuunreactie op het virus. Dat stellen wetenschappers in het British Journal of Dermatology na bestudering van vijftig mensen die last kregen van ‘coronatenen’ en winterhanden.

Al vanaf het begin van de pandemie zijn er meldingen dat mensen die het coronavirus onder de leden hebben gehad, rode of paarse beschadigde en opgezwollen vingers en tenen krijgen. Doorgaans manifesteert de aandoening enkele weken na de besmetting.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met de huidaandoening grote aantallen auto-antilichamen hadden, schrijft The Guardian. Die richten zich op de eigen cellen en weefsels. De cellen die de bloedvaten bekleden, spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van coronatenen en winterhanden.

Bij de meeste mensen kan de aandoening niet veel kwaad. Na verloop van tijd verdwijnen de symptomen vanzelf weer. Sommige mensen hebben zalf of een ander middel nodig om de coronatenen te behandelen.

