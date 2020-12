Nieuwe corona-variant ontdekt in Engeland, verspreidt zich mogelijk sneller

In Engeland is een nieuwe mutatie van het coronavirus opgedoken. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock maandag bekendgemaakt. De nieuwe Covid-variant is mogelijk de oorzaak dat het coronavirus de afgelopen weken zo sterk is opgelaaid in met name het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.

In zijn verklaring zei Hancock:

We hebben een nieuwe variant van coronavirus geïdentificeerd, die mogelijk verband houdt met de snelle verspreiding [van het virus] in het zuidoosten van Engeland. Uit een eerste analyse blijkt dat deze mutatie zich sneller verspreidt dan de reeds bekende varianten. We hebben momenteel meer dan 1000 besmettingsgevallen met deze variant geïdentificeerd, voornamelijk in het zuiden van Engeland.

“Over the last few days we have identified a new variant of coronavirus” UK Health Secretary Matt Hancock says “over a thousand cases” have been found in the south east of England but "there is nothing to suggest" it will "fail to respond to a vaccine"https://t.co/QzsDiuBJmz pic.twitter.com/lkGTW7DsK9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 14, 2020

Volgens Hancock is de mutatie van het coronavirus aangetroffen in ruim zestig verschillende regio’s en neemt het aantal besmettingen met de variant rap toe. De Wereldgezondheidsorganisatie is door de Britse overheid op de hoogte gesteld. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de mutatie een ernstiger ziektebeeld laat zien of dat bestaande behandeling niet of minder effectief is dan bij de al bekende coronavarianten.