Nieuwe coronaregels gelden niet voor bars in Brits parlement

‘Do as I say, not as I do’, luidt een bekend 17e-eeuws Engels gezegde. De wijsheid dat de regels voor iedereen gelden, behalve voor de autoriteiten die ze uitvaardigen, blijkt ook in het hedendaagse Engeland nog onverminderd geldig.

Britse media melden dat de bars in het Lagerhuis zich niet hoeven te houden aan de coronaregels die voor pubs in de rest van het land gelden. Zo is de verplichte sluitingstijd om 10 uur ’s avonds niet van kracht in de Lagerhuisbars. Ook de regels met betrekking tot mondkapjes en het verzamelen van contactgegevens gelden niet. Volgens het Lagerhuis zijn de horecamaatregelen niet van toepassing voor de eigen horeca, omdat het ‘werkkantines’ zouden zijn.

Wat voor gevolgen dergelijke dubbele standaarden kunnen hebben, bleek eerder dit jaar. Nadat bekend was geworden dat Dominic Cummings, de topadviseur van premier Boris Johnson, de lockdown-regels had overtreden, nam de bereidheid bij de bevolking om zich aan de maatregelen te houden flink af.

cc-foto: Andy Reed