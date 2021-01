Nieuwe Covid-mutatie aangetroffen bij reizigers van Brazilië naar Japan

In Japan is een mutatie van Covid-19 aangetroffen die lijkt op de coronavarianten in Groot-Brittannië en in Zuid-Afrika. Dat heeft het Japanse instituut voor infectieziekten (NIID) laten weten. De nieuwe variant van het coronavirus werd ontdekt bij vier personen die vanuit Brazilië naar Japan waren gereisd.

De reizigers kwamen op 2 januari aan op de luchthaven Haneda in Tokio waar ze direct getest werden. Een van de passagiers, een man in de 40, had na de landing geen symptomen maar moest enkele dagen later in het ziekenhuis worden opgenomen met ademhalingsproblemen. Desondanks laat het NIID weten vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat deze nieuwe mutatie van het virus een ander ziektebeeld laat zien dan de al bekende varianten, of dat het niet bestand is tegen de nu beschikbare vaccins.

Afgelopen week zei de vermaarde Zuid-Afrikaanse viroloog Deenan Pillay te verwachten dat Covid-19 waarschijnlijk nooit zal worden uitgebannen. Om dat voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat de hele wereld groepsimmuniteit bereikt. Zolang er delen van de wereld zijn waar het coronavirus rondwaart, gebeurt dat niet. Daarnaast zijn de huidige vaccins er vooral op gericht de ziekte veroorzaakt door het coronavirus te voorkomen, maar kan een gevaccineerd persoon nog altijd besmet worden. Het is nog volstrekt onduidelijk in hoeverre een gevaccineerd persoon dat zonder symptomen het virus wel bij zich draagt, dat ook kan verspreiden.

Pillay staat verre van alleen in die voorspelling. Kort ervoor zei ook Mark Ryan, hoofd van het calamiteitenprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie te verwachten dat Covid-19 endemisch wordt. Beiden denken dat jaarlijkse Covid-vaccinaties nodig zullen zijn.

cc-foto: tokyoaaron02