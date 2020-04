Gratis docu Michael Moore: hoe Big Oil profiteert van de klimaatcrisis

Omdat het onduidelijk is wanneer de bioscopen weer open kunnen, hebben Michael Moore en Jeff Gibbs hun nieuwe milieudocumentaire Planet of the Humans op YouTube gezet.

Volgens Moore is dit bij uitstek het moment om de film te bekijken. In een interview met Stephen Colbert trekt hij een vergelijking met de coronapandemie. “Wat we nu meemaken is kinderspel in vergelijking met wat de klimaatcrisis voor gevolgen voor ons gaat hebben in de toekomst. En het gaat dan niet om de verre maar om de nabije toekomst.”

Planet of the Humans stemt niet optimistisch. De film laat zien hoe grote oliebedrijven profiteren van de klimaatcrisis. Ze maken volop gebruik van subsidies voor het opwekken van duurzame energie, en spannen zo ook grote delen van de milieubeweging voor hun karretje.

Uiteindelijk gaan kapitalisme en het redden van het milieu niet samen, concludeert Gibbs. Bekijk de volledige documentaire hieronder:

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

cc-foto: David Shankbone