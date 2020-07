“Mark Rutte weet nu hoe je in minstens 22 talen ‘bemoeizuchtige krentenkakker’ moet fluisteren”, vertelt Pieter Derks, die in zijn wekelijke column voor De Nieuws BV de Europese top behandelt. “Het maakt Rutte niks uit. Die is met liefde het mikpunt. Niks is natuurlijk cooler dan straks hier de verkiezingen ingaan als de meest gehate leider van Europa. Dat is altijd lekker voor je street credibility.”

Hoe gaan ondertussen de hervormingen in Italië en Spanje eruit zien? Derks heeft wel een vermoeden. “In Italië wordt naar alle waarschijnlijkheid de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten, om in de jaren daarna de geldkraan langzaam dicht te draaien. Op die manier creëer je langere wachtlijsten, een opeenstapeling van psychische problemen en een enorm bureaucratisch oerwoud voor zorgverleners die bij elke gemeente weer een ander formuliertje moeten invullen. Dat scheelt enorm in de rijksuitgaven. Zeker als je het combineert met het privatiseren van de kinderopvang. Tegelijkertijd komt er dan een ingewikkeld en fraudegevoelig toeslagenstelsel, waarin het mogelijk wordt om zaken als etnisch profileren en ambtelijke willekeur los te laten op nietsvermoedende burgers.”