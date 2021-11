Van Dissel: nog jaren nieuwe coronavarianten in Nederland

De komende jaren blijven we last houden van het coronavirus. Dat zegt Jaap van Dissel in een gesprek met de NOS. Er zullen nieuwe coronavarianten blijven opduiken in Nederland, verwacht hij. Volgens de RIVM-directeur is dat mede het gevolg van het feit dat veel reizigers Nederland aan doen. “Nederland is toch een soort hub in Europa, met onze havens en luchthavens. Daar komen een heleboel personen bij elkaar.”

Terwijl Hugo de Jonge een nieuwe lockdown vrijdag niet wilde uitsluiten, verwacht Van Dissel niet dat we binnenkort weer allemaal thuis zitten. “We denken en hopen dat het niet hoeft.”

Of er vrijdag nieuwe maatregelen moeten worden genomen om de epidemie te beteugelen, hangt volgens Van Dissel af van het gedrag van de Nederlanders. Het RIVM houdt komende week een enquête om te bepalen of de bevolking de regels en adviezen beter naleeft. Ook kijkt het instituut naar de mobiliteit: de hoop is dat mensen weer meer thuis gaan werken en elkaar minder ontmoeten.

De vraag is of veel mensen niet precies omgekeerd redeneren: omdat het erop lijkt dat er vrijdag nieuwe maatregelen aankomen, is dit het moment om nog snel even af te spreken. Vergelijk het met de mondkapjesplicht die vanaf zaterdag weer geldt: de afgelopen dagen liepen maar weinig mensen met een mondkapje in de supermarkt.

Van Dissel is echter optimistisch: “Ik denk dat de ernst toch bij iedereen wel helder is. Je hoopt dat mensen het oppikken en niet denken: het is nog niet verplicht dus ik doe het niet.”