Nog meer kankerverwekkende stoffen in korrels kunstgrasvelden

In de rubberkorrels van kunstgrasvelden blijken nog meer schadelijke en kankerverwekkende stoffen te zitten dan tot nu toe werd aangenomen. Ook lekt een deel van de nieuw ontdekte stoffen makkelijker weg. Dat blijkt uit promotieonderzoek van chemicus Ewa Skoczynska van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waarover Zembla bericht.

In totaal gaat het om 46 nieuwe aangetroffen stoffen. Een aantal daarvan zijn kankerverwekkend of op een andere manier schadelijk. Bijvoorbeeld de stof Bisphenol F die sterk lijkt op Bisphenol A. Van die laatste hormoonverstorende stof was al bekend dat die in rubbergranulaat voorkomt. Bisphenol A kan onder meer het immuunsysteem van kinderen aantasten, schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en ervoor zorgen dat kinderen gevoeliger worden voor infectieziekten.