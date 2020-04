Nog meer plastic flesjes tussen zwerfaval, statiegeld onvermijdelijk

Jaren van convenanten en mooie beloftes van het bedrijfsleven om de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval terug te dringen, hebben niets uitgehaald. Vorig jaar werden er weer 7 procent meer zwerfflesjes aangetroffen dan in 2016 en 2017. Het aantal weggegooide blikjes nam met 16 procent toe.

Gelet op de nieuwe stijging lijkt de invoering van statiegeld op plastic flesjes nu onafwendbaar. Het kabinet had met de verpakkingsindustrie afgesproken om de hoeveelheid zwerfflesjes met 70 procent terug te dringen. Als dat niet zou lukken, wilde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) in het voorjaar van 2021 statiegeld invoeren voor kleine plastic flessen.

Na jaren rekken kreeg het bedrijfsleven nog één kans. Maar de monitoring is duidelijk: alleen maar méér flesjes en blikjes in het zwerfafval.

Tegenover het AD wil een woordvoerder van de staatssecretaris nog niet vooruitlopen op de invoering van het statiegeld. Ook is het nog onduidelijk of er statiegeld op blikjes komt, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil. Eerder toonde Van Veldhoven zich daar geen voorstander van.

De onderzoeken van de Zwerfinator zijn weer meegenomen in de rapportage van RWS over de plastic flesjes in het zwerfafval. En het neemt niet af, het bedrijfsleven heeft weer kansen gekregen en niks bereikt op dat vlak, dus #statiegeld is onvermijdelijk. pic.twitter.com/ZzBdmUoQs6

— Zwerfinator (@zwerfinator) April 16, 2020